16-0: Marruecos impone el récord de la goleada más grande en un Mundial de la FIFA

La Selección de Marruecos Sub-17 firmó una actuación sin precedentes en la Copa del Mundo de la categoría al derrotar 16-0 a Nueva Caledonia, en el torneo que se disputa en Catar. El resultado no solo cerró su participación en la fase de grupos con una goleada monumental, sino que además estableció un nuevo récord como la mayor victoria en la historia de los mundiales FIFA, sin distinción de categoría o género.

El cuadro africano superó el 13-0 que España había conseguido ante Nueva Zelanda en el Mundial Sub-17 de Egipto 1997. Sin embargo, la abultada victoria no fue suficiente para garantizarles el pase a la siguiente ronda: Marruecos terminó tercero del Grupo B, por detrás de Japón y Portugal, quedando a la espera de la definición de los mejores terceros.

History made 🇲🇦



Morocco's #U17WC victory is the biggest win at an 11-a-side World Cup at any level. pic.twitter.com/3RoOL87rsH — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 9, 2025

Un partido marcado por las expulsiones

El encuentro comenzó equilibrado, pero dos expulsiones por roja directa en el conjunto oceánico cambiaron por completo el rumbo del partido. Typhan Dreuko fue el primero en ver la tarjeta roja al minuto 22, y pocos minutos después, al 31, Jean Canehjmez corrió la misma suerte.

Cuando Nueva Caledonia se quedó con nueve jugadores, Marruecos ya ganaba 3-0. A partir de ese momento, la diferencia física y táctica se hizo evidente. En apenas media hora de juego, los marroquíes habían sellado el marcador parcial, y durante los 60 minutos restantes, anotaron 13 goles más para redondear una paliza histórica.

Los goles se repartieron entre varios protagonistas: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud marcaron dos tantos cada uno. Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew completaron la cuenta con un gol cada uno. Un resultado que quedará grabado como el 16-0 más amplio en la historia de los mundiales FIFA.

Marruecos, una potencia emergente

El resultado confirma el gran momento del fútbol marroquí en las categorías juveniles. Apenas un mes antes, Marruecos se había coronado campeón del Mundial Sub-20 en Chile, su primer título global, tras vencer 2-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago.

En aquella ocasión, un doblete de Yassir Zabiri selló la victoria frente a una selección argentina que buscaba su séptima corona mundial. El triunfo de los marroquíes, que también eliminaron a potencias como España, Francia y Brasil, consolidó el ascenso del fútbol africano a la élite de las divisiones menores.

Con esta nueva marca en el Sub-17, Marruecos vuelve a mostrar que su proyecto formativo avanza a paso firme, combinando disciplina táctica, velocidad y eficacia frente al arco rival.

