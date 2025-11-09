Hallan sin vida a estudiante del College of Charleston desaparecido hace una semana

El cuerpo de Owen Kinney, estudiante de 19 años del College of Charleston, fue hallado más de una semana después de su desaparición, informó el Departamento de Policía de Charleston.

El joven, originario de Nueva Jersey, fue encontrado el sábado a las 8:45 a. m. en el agua cerca de Patriots Point, luego de varios días de búsqueda en la zona.

Según las autoridades, Kinney fue visto por última vez alrededor de las 2:00 a. m. del 31 de octubre por sus amigos en un área próxima a la universidad. Los detectives confirmaron que caminó solo por el paso peatonal del puente Arthur Ravenel Jr. poco después de las 3:00 a. m., y que la última señal de su teléfono fue registrada en ese mismo punto.

La policía confirma que fue un suicidio

Tras analizar las evidencias y las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que Kinney se suicidó poco antes de las 4:00 a. m., según informó la policía local.

“Me gustaría agradecer a todos los que participaron en el esfuerzo por traer a Owen de vuelta con su familia”, declaró el jefe de policía de Charleston, Chito Walker. “Esperamos que esta recuperación traiga algo de consuelo a una familia que experimenta una pérdida inimaginable”.

Mensaje de la universidad

El presidente del College of Charleston, Andrew T. Hsu, expresó su pesar por la muerte del estudiante y llamó a la comunidad académica a acompañar a los familiares y amigos de Kinney.

“No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a alguien tan joven y tan lleno de promesas”, dijo Hsu. “Ahora es el momento de rodear a su familia de amor, de apoyar a los compañeros de clase que están de luto y de recordarnos que nadie en nuestra comunidad debe cargar con este dolor en soledad”.

El centro educativo informó que los estudiantes, profesores y empleados tienen acceso a servicios de apoyo psicológico y asesoramiento gratuitos y confidenciales a través del Centro de Asesoramiento y del programa AllOne Health.

