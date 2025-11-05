La policía busca a un estudiante de 19 años desaparecido desde Halloween en Charleston

Las autoridades de Carolina del Sur informaron que buscan a un estudiante universitario de 19 años desaparecido desde la madrugada de Halloween.

El joven, identificado como Owen Tillman Kenney, fue visto por última vez alrededor de las 2:00 a.m. del 31 de octubre cerca del College of Charleston, según el Departamento de Policía de Charleston.

Poco después, cámaras de seguridad lo registraron caminando solo por el paso peatonal del puente Ravenel, alrededor de las 3:00 a.m., momento que coincide con la última ubicación registrada de su teléfono celular, de acuerdo con la policía.

La policía actualizó su descripción y amplió la búsqueda

En un principio, las autoridades señalaron que Kenney vestía un disfraz verde y blanco de los Boston Celtics durante la noche de Halloween. Sin embargo, una actualización policial emitida este martes indicó que “nuevas pruebas confirman” que el estudiante llevaba una chaqueta negra con capucha, pantalones claros y zapatillas Nike negras con suela blanca.

El Departamento de Seguridad Pública del College of Charleston reportó su desaparición el 1 de noviembre y aseguró estar colaborando activamente con la policía.

“Por el momento, no hay motivos para creer que exista algún peligro para la comunidad universitaria en relación con este caso”, señaló la institución en un comunicado.

Participan drones, unidades caninas y equipos subacuáticos

La búsqueda de Kenney ha movilizado unidades caninas, drones y equipos de recuperación subacuática, según confirmaron las autoridades locales.

Además, los detectives de Charleston trabajan junto al FBI y la policía estatal de Nueva Jersey, estado de origen del joven.

El gobernador de Nueva Jersey y varias organizaciones estudiantiles se sumaron a los llamados para difundir las imágenes del universitario y pedir oraciones por su regreso.

Kenney se graduó el año pasado de la escuela secundaria católica Red Bank, en Red Bank, Nueva Jersey, que también publicó mensajes en redes sociales instando a compartir su foto y ayudar en la búsqueda.

La policía describió a Owen Tillman Kenney como un hombre blanco de 1,85 metros de altura, 70 kilos de peso, cabello castaño y ojos azules.

Cualquier persona con información sobre sus últimas actividades conocidas o su paradero puede comunicarse con el Departamento de Policía de Charleston al 843-720-2422 o enviar una pista a través del portal oficial.

