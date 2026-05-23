¡Jessie J está libre de cáncer! La cantante compartió la noticia en sus redes sociales

La reconocida intérprete de “Bang Bang”, Jessie J, confirmó que se encuentra libre de cáncer, 11 meses después de haber revelado públicamente que padecía la enfermedad.

“Los resultados están aquí, ¡estoy libre de cáncer!”, escribió la artista de 38 años en la descripción de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Jessie J había informado en junio de 2025 que le fue detectado un cáncer de mama en etapa temprana, lo que la llevó a mantenerse alejada de los escenarios mientras se sometía al tratamiento correspondiente.

A pesar de su ausencia en presentaciones en vivo, la cantante utilizó sus redes sociales como un canal permanente para mantener informados a sus seguidores sobre la evolución de su estado de salud y también recordar que el diagnóstico temprano puede salvar vidas.

“Voy a desaparecer un tiempo para operarme”

En aquel entonces, la artista comunicó a sus seguires que se ausentaría temporalmente de la vida pública para someterse a una cirugía, luego de su presentación en el festival Summertime Ball de la Capital.

Aunque reconoció que padecer esta enfermedad era algo lamentable, Jessie J buscó aferrarse a un aspecto alentador: su diagnóstico se encontraba en una “etapa temprana”, lo que aumentaba significativamente las posibilidades de éxito en el tratamiento.

Durante el proceso, la cantante compartió momentos de vulnerabilidad con sus seguidores. En uno de sus videos, confesó: “Regresé para mi chequeo anual, no voy a mentir, estoy muriendo de miedo. Me dijeron que no era una prueba de contraste. Tendré mi radiografía de pecho y voy a pretender que no soy claustrofóbica”.

Durante lo que ella misma denominó como “su viaje”, Jessie J usó la música un vehículo para canalizar sus emociones. La artista lanzó un álbum titulado “Don’t Tease Me with a Good Time”, un trabajo que, según expresó, le tomó seis años sacar al mercado.

Dentro de este material, destaca la canción “I’ll Never Know Why”, con la que la cantante y también rapera logró procesar cómo sobrellevó su enfermedad. Aprovechó además para enviar un mensaje a aquellos seguidores que han perdido la felicidad y se encuentran en búsqueda de un camino que los traiga de vuelta a la luz.

La noticia de su recuperación no pasó desapercibida en la industria musical. Figuras como las cantantes Lauren Jauregui y Rita Ora felicitaron públicamente a Jessie J tras su revelación, sumándose a la ola de mensajes de apoyo que recibió durante todo el proceso.

Seguir leyendo:

· Jessie J no puede contener el llanto al recordar su aborto espontáneo de 2021 en un concierto

· Jessie J marca su regreso a los escenarios tras su operación de cáncer de mama

· Jessie J pospone su gira por su lucha contra el cáncer