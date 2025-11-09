Investigan la muerte de un pasajero a bordo de un crucero de Carnival que llegó a Miami

Las autoridades de Miami investigan la muerte de un pasajero ocurrida a bordo del crucero Carnival Horizon, de la compañía Carnival Cruise Line, que llegó este sábado por la mañana a PortMiami tras un viaje por el Caribe, informó la empresa.

El Carnival Horizon tiene capacidad para cerca de 4,000 pasajeros y es uno de los buques insignia de la flota de Carnival. Pese al suceso, el barco regresó a puerto según lo programado, indicaron voceros de la compañía.

El FBI lidera la investigación

Carnival Cruise Line señaló en un comunicado que coopera con la oficina del FBI en Miami para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

“Nuestro enfoque está en apoyar a la familia de nuestro pasajero y cooperar con el FBI”, expresó la empresa en un comunicado difundido a medios locales.

El portavoz del FBI en Miami, James Marshall, confirmó que la oficina respondió al lugar tras la llegada del barco, aunque no ofreció más detalles sobre el caso ni sobre la identidad del pasajero fallecido.

Sin información adicional sobre la causa de la muerte

Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso, y las autoridades no han indicado si se trató de un hecho accidental o si existe sospecha de crimen.

El FBI continúa recopilando información junto con la línea de cruceros mientras el buque permanece bajo revisión en el puerto.

Sigue leyendo:

– Joven de 19 años de Texas cayó por la borda de un crucero de Royal Caribbean.

– Buscan a pasajero de crucero que cayó por la borda durante un viaje de Australia a Hawaii.

– Acusan a dos turistas de robar casi $13,000 dólares en esculturas de un crucero Carnival