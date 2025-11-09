La suerte llega para 3 signos del zodiaco chino del 10 al 16 de noviembre

La semana del 10 al 16 de noviembre de 2025 trae un cambio de energía profundamente favorable para tres signos del zodiaco chino.

El amor, la suerte y la vibración emocional se fortalecen abriendo puertas a nuevas oportunidades, conexiones significativas y momentos de claridad emocional.

Para quienes nacieron bajo los signos Cabra, Mono y Cerdo, esta semana será un puente hacia relaciones más equilibradas y una sensación renovada de armonía interior, de acuerdo con predicciones de Your Tango.

Además de las predicciones astrológicas, esta energía se potencia con colores afortunados, compatibilidades específicas y sencillos rituales de Feng Shui que pueden ayudarte a amplificar todo lo positivo.

1. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Cabra, tu inteligencia emocional será tu tesoro más valioso esta semana. A partir del 10 de noviembre, tu habilidad para comprender y escuchar a los demás te convierte en un imán de afecto.

La suerte fluye a tu favor cuando te permites abrir el corazón sin miedo. El lunes será el día donde tu honestidad y transparencia te conectarán con alguien de manera más profunda.

Compatibilidades y colores favorables

Tus signos más compatibles del 10 al 16 de noviembre son Conejo y Cerdo, ambos amables, leales y emocionalmente receptivos. Su energía nutritiva te permitirá relajarte y ser tú mismo.

Los colores que más impulsan tu suerte esta semana son: plateado y azul celeste.

Ritual Feng Shui para atraer amor y buena suerte

Coloca flores frescas en un recipiente con agua en la esquina suroeste de tu hogar para activar la energía romántica y fortalecer la armonía emocional.

Además, escribe tus deseos en un papel y mantenlo en un lugar visible para que la energía los impulse cada día.

2. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Mono, tu ingenio será tu mejor carta. A partir del martes, tu presencia iluminará los espacios donde se manifiesten conversaciones profundas, encuentros inesperados y momentos de conexión auténtica.

Deja que las cosas fluyan, especialmente en el amor: la fortuna llegará cuando no intentes forzar nada.

Si estás pensando en profundizar una relación o hablar de matrimonio, esta semana es ideal para insinuar tus intenciones con naturalidad.

Compatibilidades y colores que potencian tu energía

Tus signos más compatibles son Rata y Dragón, ambos llenos de intensidad y fuerza. Te permitirán descansar y ser guiado, lo que esta semana se siente como un alivio emocional.

Tus colores afortunados son: verde y verde turquesa.

Ritual Feng Shui para liberar bloqueos

Elimina el desorden digital y físico, especialmente cables sueltos o zonas abarrotadas. Esto liberará la energía estancada.

Si tienes un prisma de cristal, colócalo junto a una ventana orientada al este: la luz reflejada activará vibraciones positivas y abundancia.

3. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Cerdo, tu calidez y constancia destacan esta semana. A partir del viernes, día ideal para consolidar relaciones, podrás expresarte con claridad y confianza.

Tus gestos sinceros serán bien recibidos y apreciados, lo que abrirá un camino hacia una mayor estabilidad emocional.

Compatibilidades y color de la fortuna

Tus mejores aliados esta semana son Cabra y Tigre, signos que representan lealtad, perseverancia y fortaleza emocional. Te enseñarán a confiar y a abrir espacio para un amor auténtico.

Tu color afortunado es: coral

Recomendaciones Feng Shui para armonizar tu energía

Decora la esquina sureste de tu habitación con velas rosas para atraer la armonía.

Complementa el ambiente con incienso de sándalo o aceites esenciales que eleven la vibración del espacio y fortalezcan tus intenciones amorosas.

Preguntas frecuentes

¿Qué colores atraen la suerte esta semana?

Plateado, azul celeste, verde, verde turquesa y coral.

¿Qué rituales se recomiendan para potenciar la energía positiva?

Flores en agua, velas rosas, incienso de sándalo, limpieza energética y uso de prismas de cristal.

¿Qué compatibilidades destacan esta semana?

Cabra con Conejo y Cerdo; Mono con Rata y Dragón; Cerdo con Cabra y Tigre.

¿Cómo atraer amor durante esta semana?

Mediante honestidad emocional, claridad, y prácticas de Feng Shui que armonicen tu energía interior y tu entorno.

Sigue leyendo:

• Horóscopo chino de noviembre 2025 para cada signo en el amor y dinero

• Los signos del zodiaco chino: cuál es su karma en el amor

• Los signos del zodiaco chino más adinerados: cómo logran éxito