Caos durante un oprativo migratorio en Chicago: disparos, gases lacrimógenos y un policía atropellado

Un operativo migratorio registrado el sábado en el barrio de Little Village, al suroeste de Chicago, acabó en caos. Varios medios, entre ellos ABC7, reportaron disparos contra agentes de la Patrulla Fronteriza, uso de gases lacrimógenos y un oficial de la Policía local que resultó atropellado.

Las autoridades federales calificaron el episodio como parte de una “creciente agresión contra las fuerzas del orden” durante la operación migratoria conocida como Operation Midway Blitz.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes de Patrulla Fronteriza realizaban un operativo en la intersección de las calles 26 y Kedzie cuando un hombre a bordo de un Jeep negro disparó varias veces contra los agentes y huyó.

No se reportaron heridos por bala, apuntó una nota de la agencia de noticias Reuters.

Al mismo tiempo, la comunidad respondió con proyectiles: latas de pintura, ladrillos y otros objetos que fueron lanzados hacia los vehículos de la patrulla.

Sin embargo, el concejal Byron Sigcho‑Lopez, del distrito que incluye Little Village, denunció que los agentes federales salieron de sus vehículos apuntando armas y que “usaron gas lacrimógeno contra la gente”, según video tomado por residentes.

Policía de Chicago interviene y un agente resulta herido

La Policía de Chicago fue convocada para atender el reporte de disparos. Aunque no hubo heridos por los tiros, otro incidente se produjo poco después: un agente que controlaba el tráfico fue atropellado por una camioneta GMC conducida por una joven de 20 años.

El oficial sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital en buen estado; la conductora recibió dos multas y está bajo investigación.

El barrio, donde residen muchos mexicanos, ha sido también escenario de recurrentes operativos y protestas. Un video de vigilancia captó al comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, entrando a la Carnicería y Taquería Aguascalientes junto a agentes federales enmascarados.

La propietaria, Michelle Macías, declaró que “el sábado fue la segunda vez en pocas semanas que agentes federales se presentaron” en su local.

Vecinos relataron otros choques: durante la tarde, agentes intentaron detener a un hombre y a su sobrina de 11 años cerca de las calles 25 y Sawyers, lo que generó nuevas alarmas y llamadas de auxilio a la policía local.

Hasta el momento no está claro cuántas personas fueron detenidas en este operativo ni cuáles cargos se presentarían. El DHS afirmó que “este incidente no es aislado” y advirtió que la violencia y obstrucción contra las fuerzas federales han aumentado en las últimas semanas.

Por su parte, la comunidad de Little Village permanece consternada. “Tenemos miedo por nuestros vecinos. Tenemos miedo por nuestros amigos”, señaló a ABC7 la residente Hubertine Henzler, tras observar el despliegue de agentes y manifestantes.

