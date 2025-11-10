Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 10 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 10 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.38 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.04 y 18.49 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 18.38 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.26 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está este lunes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios valor en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy su valor es de 500.11 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 64.16 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.38 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.26 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 500.11 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.16 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Revisa el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.