Corte Suprema rechaza caso que ponía en peligro el matrimonio gay

La Corte Suprema rechazó un caso que pudo afectar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en todo Estados Unidos.

Los jueces del Máximo Tribunal desestimaron la apelación de Kim Davis, la exsecretaria judicial de Kentucky, sobre un caso que data desde 2015 y por el cual se vio obligada a pagar $360,000 dólares por conceptos de daños y prejuicios y honorarios a abogados a una pareja.

Davis se había negado a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo –bajo argumentos de creencias religiosas– lo cual quedó asentado en el caso Obergefell versus Hodges.

Aunque la Corte Suprema no emitió una explicación sobre su decisión, su determinación es una noticia positiva para la comunidad LGBTQIA+ y los grupos que defienden los derechos civiles en el país.