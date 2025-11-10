Crece tensión entre EE.UU. y Colombia, mientras Pentágono envía tropas a Panamá

El subsecretario de Estado, Christopher ‌Landau, aseguró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, “se autodescribe como un nuevo Bolívar y no lo es”, en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la campaña militar del presidente, Donald Trump, contra el narcotráfico.

Lo anterior tras el anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien informó del ataque de dos presuntas embarcaciones que transportaban droga, matando a seis personas a bordo, mientras aumentan los llamados para que se investiguen los ataques, los mismos que el presidente Petro ha llamado “asesinatos”, desatando la furia de Trump.

“Nuestros servicios de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando ilícito de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida del narcotráfico”, dijo Hegseth.

En tanto, ‌Landau argumentó que “Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es. Y realmente es muy penoso porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común y tenemos podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano”.

El subsecretario acusó al colombiano de basar su liderazgo en posicionarse en contra del presidente Trump y de imitar al Libertador Simón Bolívar.

“Cuando un líder, un supuesto líder, se pone solamente a criticar a Estados Unidos y quiere basar su popularidad política en una retórica ya muy cansada, una retórica que hemos visto, siempre lleva a la miseria en vez de llevar a la prosperidad”, declaró.

EE.UU. en Panamá

Mientras sube el tono del conflicto diplomático, Estados Unidos comenzó a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas.

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en el 2026.

Este movimiento coincide con el amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, cercano a las costas de Venezuela y Colombia, como parte de una campaña contra el narcotráfico que ha resultado en una veintena de ataques a supuestas narcolanchas y la muerte de más de 70 “narcoterroristas”, según Washington.

El renovado interés de Estados Unidos en Panamá probablemente responda a razones prácticas, aunque también podría utilizarse para enviar un mensaje a la región, insistió el coronel retirado del Cuerpo de Marines estadounidense, Steve Ganyard.

