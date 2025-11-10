¿Cuántos años de prisión podría recibir Emmanuel Clase y Luis Ortiz por el caso de apuestas?

Emmanuel Clase y Luis Ortiz han sido acusados por la Fiscalía de Nueva York ​​de fraude, conspiración y soborno derivados de un presunto plan para amañar concursos individuales que beneficiaron a apostadores.

Luis Ortiz fue arrestado este domingo en Boston y estará en la corte este lunes. Por su parte, Clase no está en custodia.

Según los fiscales, Clase y Ortiz podrían enfrentarse a una condena hasta de 65 años. Los cargos sería 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico, 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, 20 años por conspiración para lavar dinero y 5 años por conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos.

Guardians pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz have been indicted for rigging bets on pitches in MLB games.



Ortiz was allegedly paid $5,000 for throwing an intentional ball June 15 and Clase paid $5,000 for facilitating it, then did it again two weeks later for $7,000 apiece. pic.twitter.com/p8bS53pSvM — Front Office Sports (@FOS) November 9, 2025

De acuerdo al informe de los fiscales, Emmanuel Clase arregló con un apostador en mayo de 2023 para lanzar pitcheos en bola y que hiciera ganar miles de dólares en apuestas específicas.

Por su parte, Ortiz se unió al plan de apuestas en 2025 y entre ambos lanzadores hicieron ganar cerca de $450,000 dólares a los apostadores, mientras que Clase y Luis Ortiz se llevaron una porción cercana a $12,000 dólares cada uno.

“Defraudaron las plataformas de apuestas en línea donde se realizaron las apuestas. Y traicionaron el pasatiempo nacional de Estados Unidos. La integridad, la honestidad y el juego limpio forman parte de la esencia del deporte profesional. Cuando la corrupción se infiltra en el deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que también daña la confianza pública en una institución vital y querida por todos nosotros, dijo Joseph Nocella, Fiscal Federal de Distrito Norte.

Emmanuel Clase y Luis Ortiz juran inocencia

Chris Georgalis, abogado de Luis Ortiz, envío un comunicado a ESPN en el que jura inocencia de Luis Ortiz. “Jamás ha influido indebidamente en un partido, ni lo haría jamás, ni para nadie ni por nada”.

El abogado de Clase, Michael J. Ferrara, declaró que su cliente “ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para que su equipo gane. Emmanuel es inocente de todos los cargos y espera demostrar su inocencia en los tribunales”.

