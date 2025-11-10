Ola de frío ártico cubre el Medio Oeste con intensas nevadas y bate récords en el sur de EE.UU.

Las primeras nevadas de la temporada llegaron con fuerza al Medio Oeste este fin de semana, mientras una ola de aire ártico se extiende hacia el sur y el este de Estados Unidos. Las temperaturas han caído por debajo de los promedios históricos y se han emitido alertas de heladas hasta la costa del Golfo, afectando desde Texas y Alabama hasta las Carolinas y Florida.

Nieve intensa en el Medio Oeste

En Valparaíso, Indiana, las nevadas alcanzaron un ritmo de dos pulgadas por hora, acumulando más de nueve pulgadas al amanecer del lunes. En South Bend se registraron más de ocho, mientras que algunas zonas de Michigan y Wisconsin superaron el pie de nieve.

Chicago amaneció con entre dos y cinco centímetros de acumulación, aunque se espera otro episodio de nieve ligera. Pese a las condiciones, las escuelas públicas permanecieron abiertas, y las autoridades pidieron a los estudiantes prever más tiempo para sus desplazamientos.

El fenómeno conocido como nieve por efecto lacustre continuará sobre las orillas del Lago Michigan, donde podrían acumularse hasta 15 centímetros adicionales. En las Montañas Humeantes, Tennessee, la nieve alcanzará entre ocho y quince pulgadas en las zonas de mayor altitud, acompañada de fuertes ráfagas de viento.

Temperaturas gélidas y récords en el sur

El frente ártico también ha hecho descender los termómetros en los estados del sur. En Texas, Oklahoma y Arkansas las temperaturas bajaron del punto de congelación, y se prevé que el martes se registren decenas de mínimas récord en el sureste.

Las proyecciones indican valores de -2 °C en Wilmington (Carolina del Norte), -1 °C en Mobile (Alabama) y hasta 9 °C en Miami. Huntsville (Alabama) y Macon (Georgia) podrían batir sus récords diarios de frío, mientras que Charleston y otras zonas costeras reportan temperaturas unos 20 grados por debajo del promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las heladas alcanzarán incluso el norte y centro de Florida, donde las mínimas podrían caer a los 30 °F (-1 °C). El meteorólogo Matt Devitt, de WINK News, señaló que el frío extremo podría dejar aturdidas a las iguanas que habitan en los árboles.

Las temperaturas han caído por debajo de los promedios históricos. Crédito: Kiichiro Sato | AP

Efectos y acumulaciones récord

Las fuertes nevadas por efecto lacustre han dejado hasta 18 pulgadas en zonas del norte de Michigan y 12 pulgadas en Momence, Illinois. Orchard Park, Nueva York, podría recibir ocho pulgadas para el martes, mientras que Jamestown superaría las 11.

El frío se extenderá hacia el valle de Ohio y los Apalaches, con nieve prevista hasta Vermont y Virginia Occidental. Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather, advirtió que este patrón atmosférico trae “una de las masas de aire más frías registradas a principios de noviembre” en tres décadas.

Un noviembre inusualmente gélido

Según The Weather Channel, esta ola podría ser el brote de frío más intenso de comienzos de noviembre en 32 años, comparable al de 1993, cuando se registraron heladas generalizadas en Florida y temperaturas de -4 °C en Alabama.

Mientras el país se prepara para un Día de los Veteranos inusualmente helado, el norte continúa bajo espesas capas de nieve y el sur experimenta un frío histórico que marca el inicio anticipado del invierno en gran parte de Estados Unidos.

