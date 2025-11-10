Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del lunes 10 de noviembre de 2025

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 10 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

26 39 43 47 66 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 15 de noviembre

