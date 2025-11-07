Mega Millions en vivo : resultados y números ganadores del viernes 7 de noviembre de 2025

Hoy viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 7 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $843 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

16 21 23 48 70 5 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si del sorteo salen los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente juego el martes 11 de noviembre

