Powerball en vivo: resultados del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hoy miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 5 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $440 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

9 17 29 61 66 26 5x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tu boleto coincide con los seis números, te llevarás el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios cuyo valor es superior a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispones de 90 días para reclamar tu premio hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para saber cuándo finaliza ese tiempo chequea en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$440 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo sorteo el sábado 8 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: