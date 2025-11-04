Mega Millions en vivo : resultados y ganadores del martes 4 de noviembre de 2025

Este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 4 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $800 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

11 14 17 50 57 6 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tendrás que elegir hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si le atinas a los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Sin embargo, los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente sorteo el viernes 7 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: