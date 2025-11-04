Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del lunes 3 de noviembre de 2025

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 3 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

11 27 55 62 68 2

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se reclaman en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente juego el sábado 8 de noviembre

