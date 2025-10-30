Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 29 de octubre de 2025

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 29 de octubre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 12 24 38 67 26

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play deberán reclamarse en el estado donde fuiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio? De media, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los juegos de Double Play tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente sorteo el sábado 1 de noviembre

