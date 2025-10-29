Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025, con premio de $714 millones de dólares

Este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 28 de octubre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $714 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

2 19 33 53 61 14 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si consigues acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez allí te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa suma, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo sorteo el viernes 31 de octubre

