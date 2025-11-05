Powerball Double Play en vivo : resultados y ganadores del miércoles 5 de noviembre de 2025

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 5 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

7 10 18 21 61 11

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se solicitan en el estado donde adquiriste el boleto agraciado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el sábado 8 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: