Powerball Double Play en vivo: resultados del sábado 8 de noviembre de 2025

Durante este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 8 de noviembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí tienes los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

16 18 20 54 59 6

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para participar, debes sumar la función Double Play en tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se reclamarán en el estado donde se compró el boleto premiado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Dispondrás de entre 90 días y un año para reclamar tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo sorteo el lunes 10 de noviembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: