Profesora de Illinois acusada de mantener relaciones sexuales con un estudiante y permitirle dormir en su casa

Una profesora de la escuela secundaria Washington, en Aurora, Illinois, fue arrestada tras ser acusada de mantener relaciones sexuales con un estudiante menor de edad de su institución, según informaron las autoridades del Condado de DuPage.

La detenida, identificada como Jessica Bergmann, de 34 años, fue señalada por presuntos comportamientos indebidos hacia un alumno, que ahora tiene 17 años, con el que habría tenido contacto fuera del ámbito escolar.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por Daily Herald, la investigación comenzó después de que la policía recibiera un aviso de los vecinos, quienes aseguraron haber visto al joven visitando la vivienda de la docente con frecuencia.

Las autoridades indicaron que ambos se conocían desde hacía varios años, cuando el estudiante participaba en el equipo de fútbol que Bergmann entrenaba.

Según la Fiscalía del Condado de DuPage, el estudiante “iba con frecuencia a la casa de Bergmann, a veces quedándose a dormir, donde ambos mantenían relaciones sexuales”.

Cargos y proceso judicial

Bergmann fue acusada formalmente de abuso de autoridad y conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones.

La profesora y su alumno comenzaron a comunicarse mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas durante el segundo año de estudios de él, cuando “en algún momento, la relación entre ambos se volvió sexual”, según informó la fiscalía.

El fiscal del condado de DuPage, Robert Berlin, calificó el caso como un “grave quebrantamiento de confianza” y aseguró que el proceso se llevará adelante con todo el peso de la ley.

“A los docentes se les confía el bienestar de nuestros estudiantes. Se les otorga la enorme responsabilidad de guiarlos y protegerlos, no de dañarlos ni explotarlos”, afirmó Berlin.

La profesora fue detenida el viernes y posteriormente liberada bajo condiciones estrictas, entre ellas la prohibición de contactar a la presunta víctima o a cualquier persona menor de 18 años, según precisó la fiscalía.

La próxima comparecencia de Bergmann ante el tribunal está prevista para el 1 de diciembre.

Las autoridades no han revelado más información sobre el estudiante involucrado, a fin de proteger su identidad y privacidad.

Sigue leyendo:

– Emiten alerta Amber en Illinois tras robo de vehículo con niña de 4 años en el asiento trasero

– Un camión de basura explota en un suburbio de Illinois y deja tres heridos

– Departamento de Justicia abre investigación sobre muerte de mujer a manos de policía en Illinois