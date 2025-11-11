Abass Baraou dice que demostrará que es el mejor contra Zayas en Puerto Rico

Abass Baraou, campeón de peso superwelter de la Asociación Mundial Boxeo (AMB), expresó que demostrará que es el mejor contra Xander Zayas -monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- cuando se enfrenten en Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, Baraou reconoció la valentía de Zayas por aceptar este encuentro y aseguró que le arrebatará el cinturón frente a su público el próximo 31 de enero.

“Xander es un gran talento, y le doy todo el crédito porque dio un paso al frente y aceptó esta pelea. No cualquiera asumiría ese riesgo, especialmente en esta etapa de su carrera, pero eso es lo que hace que este combate sea especial. Tiene a todo su país detrás de él, y respeto eso, porque sé lo que significa cargar con esa responsabilidad al subir al ring”, dijo.

Xander Zayas defenderá su título y podría ganar otro en Puerto Rico. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Me estoy preparando para ir a Puerto Rico, llegar con todo y demostrarle al mundo que soy una fuerza real en esta división. No voy solo a presentarme. Voy a demostrar quién soy, llevarme otro cinturón y quizás ganarme algunos fanáticos puertorriqueños en el camino. Cuando todo termine, el mundo sabrá quién es el verdadero mandamás en las 154 libras”, concluyó.

Abass Baraou se convirtió en campeón absoluto de la AMB tras la salida de Terence Crawford, quien abandonó la categoría después de subir dos divisiones y acabar con el reinado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, conquistando el título indiscutido de peso supermediano.

En cambio, Xander Zayas demostró madurez y un boxeo inteligente al superar en su última pelea a Jorge García por decisión unánime en las tarjetas de los jueces. Con este triunfo, el puertorriqueño se convirtió en el campeón más joven del boxeo en la actualidad con 22 años y se consolidó como una de las promesas más brillantes del deporte.

Tras la victoria, Zayas comentó que quería hacer su primera defensa en Puerto Rico -donde solo ha peleado en una ocasión- y su promotor Bob Arum lo hizo realidad.

THE LAND OF CHAMPIONS 🇵🇷🏆@XanderZayas returns to Puerto Rico looking to unify the Junior Middleweight titles against Abass Baraou Saturday, January 31.



Ticketing info will be announced soon. pic.twitter.com/ot75iEujpm — Top Rank Boxing (@trboxing) November 10, 2025

Abass Baraou, de años, es el campeón de peso superwelter de la AMB tras la renuncia de Terence Crawford. El peleador alemán cuenta con un registro de 17 triunfos (9 de ellos por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Sebastián Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero derrotas como profesional.

