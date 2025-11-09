Xander Zayas defenderá su título en Puerto Rico en un duelo de unificación

Xander Zayas, campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), defenderá por primera vez su título en un duelo de unificación contra Abass Baraou -monarca de la AMB- en su natal Puerto Rico.

De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, el enfrentamiento entre Zayas, el campeón más joven del boxeo actual- y Baraou se realizará el 31 de enero de 2026 en el Coliseo de San Juan.

“Xander Zayas y Abass Baraou han acordado un trato para una pelea de unificación del título de peso superwélter… Zayas defenderá su título de la OMB mientras que Baraou arriesga su título de la AMB”, informó.

Xander Zayas demostró madurez y un boxeo inteligente al superar en su última pelea a Jorge García por decisión unánime en las tarjetas de los jueces. Con este triunfo, el puertorriqueño se convirtió en el campeón más joven del boxeo en la actualidad con 22 años y se consolidó como una de las promesas más brillantes del deporte.

Tras la victoria, Zayas comentó que quería hacer su primera defensa en Puerto Rico -donde solo ha peleado en una ocasión- y su promotor Bob Arum lo hizo realidad.

En cambio, Abass Baraou se convirtió en campeón absoluto de la AMB tras la salida de Terence Crawford, quien abandonó la categoría después de subir dos divisiones y acabar con el reinado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, conquistando el título indiscutido de peso supermediano.

Xander Zayas se convirtió en campeón por primera vez en su carrera tras vencer a Jorge García.

Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Sebastián Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero derrotas como profesional.

Por su parte, Abass Baraou, de años, es el campeón de peso superwelter de la AMB tras la renuncia de Terence Crawford. El peleador alemán cuenta con un registro de 17 triunfos (9 de ellos por la vía rápida) y un revés.

