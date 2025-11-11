CBP explica cómo autodeportarse con hijos y recibir el incentivo de $1,000

Para los extranjeros que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal, el gobierno federal habilitó un programa que permite autodeportarse junto con sus hijos y recibir un incentivo económico de $1,000 dólares. No obstante, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que deben cumplirse requisitos específicos para acceder al beneficio.

El procedimiento, disponible únicamente para quienes se encuentren dentro del territorio estadounidense, requiere realizar el trámite a través de la aplicación oficial CBP Home. Esta herramienta fue impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ofrecer una salida voluntaria estructurada y con acompañamiento para determinados grupos migratorios.

Según detalla la autoridad migratoria, los participantes deben completar una serie de pasos dentro de la plataforma digital para formalizar lo que legalmente se conoce como “intención de salida”. Este proceso también incluye la opción de registrar a los hijos del solicitante, siempre que cumplan los criterios establecidos por el programa.

Entre las instrucciones oficiales se incluyen descargar la app, seleccionar el idioma, proporcionar una fotografía reciente y cargar toda la información requerida. Posteriormente, el usuario debe añadir a sus familiares inmediatos y finalmente enviar la solicitud para que CBP evalúe si corresponde otorgar la autodeportación voluntaria.

Quiénes pueden solicitar la salida voluntaria con incentivo económico

De acuerdo con el DHS, el beneficio está destinado a grupos específicos. Uno de ellos son los extranjeros considerados “no delincuentes” que hayan tenido un encuentro previo con oficiales de CBP en un puerto de entrada. Esta categoría aplica para migrantes detenidos inicialmente al intentar ingresar al país.

También califican quienes permanecen legalmente en Estados Unidos, pero cuentan con permisos que ya expiraron o están próximos a vencer. En esta situación se encuentran miles de personas que ingresaron de manera regular, pero no lograron renovar su estatus migratorio a tiempo o perdieron la elegibilidad por cambios administrativos.

Otro grupo incluido en el programa son quienes anteriormente tenían Estatus de Protección Temporal (TPS) y dejaron de estar amparados por la medida. Tras perder esa protección, pasan a estar sujetos a procesos migratorios y pueden optar por esta vía para abandonar el país sin enfrentar una deportación formal.

Además del incentivo de $1,000 dólares, CBP incorporó otros estímulos orientados a facilitar la salida voluntaria. La entidad señala que, tras aprobar la solicitud, los participantes son retirados de la lista de prioridad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que garantiza el respeto a la fecha programada para su partida.

La agencia también ofrece asistencia para los viajes de retorno, que puede incluir apoyo para trasladar a los hijos o para gestionar la documentación necesaria. En algunos casos, incluso se contempla la condonación de multas acumuladas durante la estadía del extranjero en territorio estadounidense.

Finalmente, CBP indica que quienes completen este proceso pueden regresar a sus países “como viajeros regulares”, evitando las restricciones asociadas a una deportación. Esto, según la autoridad migratoria, facilita la posibilidad de buscar un reingreso futuro bajo canales legales y con mejores condiciones administrativas.