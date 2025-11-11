Familia denuncia que fue rociada con gas pimienta por ICE: había una niña de 1 año

Una familia latina en Chicago está considerando presentar una demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos después de que agentes federales rociaran gas pimienta en el interior de su automóvil durante un operativo migratorio en La Villita, barrio del sur de la ciudad. La menor de tan solo 1 año resultó especialmente afectada.

Rafael Veraza, el padre de familia, explicó que viajaba junto a su esposa, su hija y su bebé cuando presenciaron un operativo de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y decidieron filmar con su celular. “De súbito, nuestro vehículo fue atacado con gases”, aseguró al describir el momento en que el gas entró al auto y provocó que la bebé empezara a llorar inconsolablemente.

La familia manifestó que la reacción de los agentes sorprendió a los cuatro ocupantes del vehículo. “La pequeña comenzó a toser y no podía respirar bien”, relató Veraza. Según su testimonio, los agentes no ofrecieron asistencia inmediata ni explicaron la razón del uso del gas pimienta dentro del auto, lo que generó una crisis de angustia hasta que lograron abandonar la zona.

En un comunicado, los representantes de las víctimas señalaron que analizarán la posibilidad de demandar al gobierno federal por “uso desproporcionado de la fuerza” y violación de los derechos civiles, especialmente en contra de personas inmigrantes. El hecho ocurrió en el contexto de un operativo migratorio que generó tensión entre la comunidad y las autoridades federales.

Controversia en torno a operativos de ICE en Illinois

Este incidente pone de relieve las críticas crecientes al accionar de ICE en redadas y operativos, especialmente en ciudades con gran población latina como Chicago. Diversos activistas migratorios han señalado que estos procedimientos a menudo carecen de transparencia y pueden terminar en situaciones de riesgo para familias completas, incluyendo menores.

Según datos difundidos por grupos comunitarios, operativos recientes del ICE en el área de Chicago incluyen detenciones sorpresivas y el uso de tácticas que generan temor entre residentes. En 2025, se documentaron múltiples denuncias sobre detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y casos en que niños resultaron afectados por interrupciones familiares o enfrentamientos directos con agentes.

La oficina de ICE en la región no emitió una respuesta pública inmediata respecto al incidente con la familia Veraza. Tampoco se conocen aún declaraciones oficiales de la campaña del alcalde electo Zohran Mamdani o del Departamento de Policía de Chicago. Por su parte, abogados consultados señalaron que la demanda podría tardar en iniciarse, pero que el testimonio del padre y las víctimas constituye un fuerte respaldo para su presentación.

La comunidad latina en Chicago mostró inquietud por el caso. Líderes locales convocaron a una vigilia silenciosa y pidieron a las autoridades federales mayor supervisión y rendición de cuentas. “Ninguna familia debe vivir con el miedo de que un operativo termine con menores expuestos a gases y sin respuestas”, manifestó una activista en la plaza comunitaria.

El caso de la familia Veraza se suma a una serie de incidentes bajo escrutinio sobre el uso de gas pimienta, agentes encapuchados y detenciones en barrios residenciales. Las organizaciones de derechos civiles advierten que estos procedimientos podrían violar disposiciones federales sobre protección de menores y prácticas justas de aplicación de la ley.

La familia comentó que continuará recabando pruebas del incidente, incluidos registros médicos de la bebé y el video que captaron desde el auto. De decidir interponer la demanda, el proceso judicial podría tardar varios meses y requeriría la intervención de autoridades federales. Mientras tanto, los Veraza piden una explicación pública y medidas para que algo similar no vuelva a ocurrir en su barrio.