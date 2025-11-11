ICE busca reclutar policías en Nueva York tras victoria de Mamdani

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificó sus esfuerzos de reclutamiento enfocados en agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras la victoria del alcalde electo Zohran Mamdani. La agencia federal ha publicado múltiples anuncios en X desde finales de julio, destacando su interés particular en captar personal con experiencia policial en la ciudad.

Según informó al medio Newsweek la vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, los anuncios forman parte de una campaña nacional rotativa en ciudades clave, incluida Nueva York. La funcionaria afirmó que no resulta sorprendente que ICE busque incorporar agentes con trayectoria en cuerpos locales como el NYPD para fortalecer sus operaciones.

Scott Mechkowski, exagente del ICE, señaló al mismo medio que la agencia podría anticipar una posible ola de renuncias y esté orientando sus esfuerzos hacia oficiales con conocimiento del territorio. A su juicio, contratar a personal que ha operado durante años en la zona permitiría reforzar rápidamente las capacidades internas de la institución.

Newsweek indicó que se contactó tanto con la campaña de Mamdani como con el Departamento de Policía de Nueva York para obtener comentarios adicionales. Hasta el cierre de esta edición, no se habían recibido respuestas oficiales por parte de las entidades consultadas.

Crece la campaña nacional de reclutamiento impulsada por el ICE

El DHS lanzó una extensa estrategia de contratación destinada a ampliar la plantilla del ICE ante la creciente demanda de personal para las labores de control migratorio y deportación. McLaughlin aseguró que la agencia ha recibido más de 200,000 solicitudes en los últimos meses, acompañadas de más de 18,000 ofertas de trabajo provisionales ya emitidas.

Para atraer candidatos, ICE ha implementado un paquete de incentivos que incluye bonos de contratación de hasta $50,000 dólares y programas de reembolso de préstamos estudiantiles. La agencia también ha recurrido a mensajes dirigidos específicamente a agentes locales, como el publicado el 7 de noviembre en X, donde instó a policías neoyorquinos a “trabajar para un presidente y un secretario que apoyen a las fuerzas del orden, no que las desfinancien ni las demonicen”.

Este mensaje parece responder a las críticas que Mamdani ha expresado en años anteriores hacia el NYPD, incluyendo su apoyo público a reducir el presupuesto policial. En junio de 2020, el entonces activista difundió un mensaje en X calificando al departamento de “racista” y una amenaza para la seguridad pública, abogando por la campaña #DesfinanciarAlNYPD.

Mamdani posteriormente se retractó de esa postura y aseguró en julio, durante una conferencia de prensa, que no planea recortes presupuestarios para el departamento. En su campaña electoral, el futuro alcalde hizo énfasis en políticas sociales como el cuidado infantil universal, transporte público gratuito y medidas para facilitar el acceso a la vivienda, dirigidas principalmente a familias trabajadoras.

En ese contexto, también respaldó iniciativas para brindar asistencia legal y protecciones inspiradas en las ciudades santuario, cuyos gobiernos locales suelen limitar la cooperación con autoridades migratorias federales. Cabe recordar que durante la administración de Donald Trump se intensificaron las amenazas de retirar fondos federales a jurisdicciones con estas políticas, además del incremento de operativos de ICE en diversos estados.