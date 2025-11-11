Choque de vehículo en aeropuerto de Washington deja 18 heridos

Un vehículo que trasladaba pasajeros en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles chocó el lunes por la tarde contra un muelle del edificio de la terminal, dejando 18 personas heridas, según informaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., cuando el transporte —que se utiliza para llevar pasajeros entre los aviones y la terminal— impactó contra el muelle de embarque mientras se aproximaba al edificio, de acuerdo con un comunicado de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington (MWAA).

El muelle es la estructura donde se detiene el vehículo para permitir que los viajeros desciendan y accedan al edificio principal.

Los bomberos del aeropuerto trasladaron a los 18 pasajeros lesionados a centros médicos cercanos. Según las autoridades, ninguno de ellos sufrió heridas que pusieran en peligro su vida.

Operaciones normales

A pesar del incidente, la MWAA informó que “el aeropuerto está abierto y funcionando con normalidad”, mientras los equipos técnicos evaluaban los daños estructurales en el área del impacto.

El Aeropuerto Internacional Dulles, uno de los más transitados del país, cuenta con 19 salones móviles —vehículos especialmente diseñados para transportar hasta 102 pasajeros—. Cada unidad mide aproximadamente 16,5 metros de largo por 4,9 metros de ancho, según los datos del propio aeropuerto.

Las autoridades no han informado por el momento la causa exacta del accidente, que continúa bajo investigación.

