Dos hispanos asesinados la misma noche en Houston: investigan si el mismo sospechoso mató a ambos

La tragedia golpeó a dos familias guatemaltecas el viernes 7 de noviembre en la calle Windswept, al suroeste de Houston, Texas. En cuestión de minutos, dos hombres fueron asesinados en lugares distintos, pero a pasos de distancia uno del otro.

La primera víctima fue identificada como Rafael Xe Rax, de 31 años. Su familia aún intenta comprender lo sucedido. Su esposa, Sonia Melania, expresó el profundo dolor que vive tras la pérdida de su compañero:

“Me duele, no sé cómo le voy a explicar a mi niño que ya se ha muerto su papá”.

Intento desesperado por salvarlo

El hermano de la víctima, Samuel Xe Rax, relató el momento en que intentó auxiliarlo tras ser atacado: “Estaba él tirado en el piso, fui corriendo, lo levanté, y le dije: no te mueras, carnal. Pero mi hermano ya no me habló, no más solo me vio”.

Según Samuel, minutos antes del ataque, Rafael había tenido un altercado con el presunto agresor, quien lo habría agredido sin razón aparente.

Segunda víctima en la misma zona

Mientras la policía atendía el primer homicidio, una segunda escena de crimen conmocionó al vecindario. A pocos metros de distancia, fue hallado sin vida José Ángel Cuz, de 21 años, también originario de Guatemala.

Su hermano, Joaquín Cuz, contó que José Ángel fue atacado cuando regresaba de su jornada laboral: “Lo dejaron en la Hillcroft, en la calle que conecta con el ditch donde lo asesinaron, venía regresando del trabajo”.

Autoridades investigan posible vínculo

La Policía de Houston investiga si ambos asesinatos están conectados y si el mismo sospechoso es responsable de las dos muertes. El presunto agresor sería un hombre hispano de entre 20 y 30 años, quien hasta ahora se mantiene prófugo.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Si tienes información que ayude a resolver el caso, puedes comunicarte con Crime Stoppers al 713-222-8477.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera