El tiempo de hoy en Dallas para este martes 11 de noviembre

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:54 h y se pondrá a las 17:29 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 79 grados Fahrenheit (15 y 26ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

