Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de noviembre de 2025

SAGITARIO

Andas en una etapa donde el universo te va a sacudir el tapete. Pero tranquila, no es castigo, es limpieza divina. Se vienen cambios fuertes, de esos que te obligan a soltar lo que no sirve y quedarte solo con lo que te suma.

En el trabajo podrías sentirte cansad@ o desmotivad@, pero aguanta, porque a mediados de mes llega una oportunidad que te vuelve a encender la chispa.

En el amor, alguien anda rondando con interés real, pero tú estás tan acostumbrad@ a la libertad que te da miedo perderla. Recuerda que amar no es encerrarse, es compartir vuelo. Si ya tienes pareja, bájenle al orgullo y vuelvan a ser el equipo que antes eran; si estás solter@, deja que te conquisten, pero sin bajarte los calzones del alma por cualquiera.

Ten cuidado con gastos tontos, porque podrías quedarte corta y luego andar llorando con el recibo en la mano. Cuida también tus palabras: no todo lo que se piensa se dice, y menos si estás de mal humor. El pasado te quiere buscar, pero tú ya no estás para repetir capítulos que ya te aburrieron.

Consejo de señora: “Donde fuiste feliz no siempre debes volver, pero sí agradecer”.

Prende una veladora violeta, pon una ramita de romero detrás de la puerta y repite: “Que se quede quien me sume, que se vaya quien me reste”. Este mes, el cambio te empuja a crecer, no a rendirte.

CAPRICORNIO

Estás entrando en una etapa poderosa donde tu disciplina y tus ganas de superarte te abrirán puertas que antes parecían cerradas con candado. Pero, ojo, no te vayas a volver adict@ al control; suelta un poquito, que a veces la vida necesita improvisar para sorprenderte.

En el amor, podrías sentirte frustrad@ o decepcionad@ de alguien que no cumple lo que promete. No mendigues afecto ni atención; tú vales demasiado como para conformarte con migajas.

Y si esa persona te trae más ansiedad que paz, apágale la luz emocional y cierra la puerta con llave.

En lo económico, vienen mejoras, pero también pruebas; si te manejas con prudencia, acabarás el mes con dinero extra. Y no te apures por los tropiezos: cada error que cometiste fue una inversión en experiencia.

Tu cuerpo te anda pidiendo descanso y cariño; duérmete temprano, aliméntate bien y deja de preocuparte por lo que no puedes controlar.

Consejo de señora: “A quien no entiende con amor, se le enseña con ausencia”.

Hazte un baño de laurel, canela y miel, agradece por lo que ya lograste y ríete de lo que antes te dolía. El éxito te anda rondando, pero solo se quedará si aprendes a disfrutarlo sin miedo.

ACUARIO

Tú siempre tan diferente, tan soñador, tan adelantado, pero últimamente traes el corazón revuelto y la cabeza hecha nudo. No sabes si amar, huir o mandar todo al carajo. Calma.

Este día el universo te dice: “deja de buscar afuera lo que te falta adentro”.

A veces muestras demasiado interés y de repente te apagas como foco fundido; esa inconstancia confunde a quien te quiere. Es momento de ser claro con lo que sientes, sin miedo a perder. En el trabajo se asoman nuevos proyectos, pero tendrás que elegir con cabeza fría y corazón templado.

No eres mamón ni mamona por naturaleza, solo te hiciste así por las decepciones; pero ya es momento de volver a confiar.

Podrías sentirte un poco perdido, sin rumbo, pero eso solo significa que estás por renacer.

Una amistad nueva se aproxima y podría despertar algo que no esperabas; no corras, deja que las cosas fluyan, y si no funciona, agradece y sigue bailando.

Si tienes pareja, los celos o la desconfianza podrían romper lo bonito que han construido; hablen desde el amor, no desde el orgullo.

Consejo de señora: “El amor no se ruega, se corresponde”.

Coloca una veladora azul, usa algo plateado y escribe en un papel tres cosas que sí quieres atraer; el universo te anda oyendo fuerte y claro. Acuario, el cambio empieza en ti, y el amor que te des será el imán de lo que viene.

PISCIS

Tú que todo lo sientes y todo lo absorbes, ya va siendo hora de ponerte armadura de escamas gruesas.

El chisme anda a la orden del día, así que cuida tu imagen y tus palabras; no todo el mundo merece saber lo que piensas ni lo que sientes.

Te vienen cambios positivos y estabilidad emocional, pero tendrás que soltar la costumbre de sufrir por todo.

No le abras la puerta a cualquiera, ni a tu casa ni a tu corazón. Hay gente doble cara que llega con sonrisa dulce y alma amarga.

Económicamente, las cosas mejoran, pero no te confíes, guarda para lo que viene y evita prestar dinero, porque te costará más recuperarlo que dejarlo ir.

Deja de querer arreglar la vida de los demás. No eres centro de rehabilitación emocional. Ponte primero, que ya te olvidaste de ti por estar salvando ajenos.

En el amor, una amistad podría moverte el tapete; piénsalo bien, porque si te equivocas, podrías perder el cariño y la confianza.

Te esperan semanas de claridad, crecimiento y limpieza interna; usa tu intuición, que es tu mejor brújula.

Consejo de señora: “El que no aporta, que no estorbe; y si habla mal de ti, que lo haga con hambre”.

Hazte una limpieza con agua de rosas, prende incienso de sándalo y di frente al espejo: “Soy paz, soy poder, y no me presto para dramas ajenos”. Piscis, el universo te aplaude cuando te eliges a ti.

ARIES

Ten presente, mi amor, que las oportunidades no son eternas y traen fecha de caducidad, así que deja de pensarlo tanto y agárralas cuando pasen frente a ti. Este día te traerá muchas chances, tanto en el amor como en los juegos de azar, pero acuérdate que la suerte solo le sonríe a quien se mueve.

Si alguien te interesa, hazlo notar, no te hagas el difícil ni la inalcanzable, porque el amor no adivina, necesita señales. Eso sí, si la persona que te mueve el tapete no demuestra interés ni aunque le baile el espíritu santo enfrente, te me retiras con dignidad y sin hacer corajes.

Vienen buenas noticias económicas, pagos atrasados, proyectos que por fin se concretan o alguien que te debía y ahora sí te paga. No derroches en tonterías, guarda tantito, porque en diciembre lo necesitarás.

En el amor, posibilidades nuevas: una amistad que se confiesa, o alguien que conoces en redes sociales te mueve el alma.

Pero ojo: tus celos y tu desconfianza pueden arruinar lo que apenas florece. Aprende a no buscar fantasmas donde solo hay aire, y deja de pensar que todos son iguales.

Consejo de señora: “El que te quiere, te respeta; el que te cela de más, te controla”.

Ponte perfume de ruda, una moneda dorada en el zapato derecho y sal con la cabeza en alto, que tu brillo espanta a los mediocres. Hoy es día para decidir, no para dudar.

TAURO

Una amistad está sintiendo algo más por ti y tú ni en cuenta. Si no tienes intenciones claras, no le des alas, porque podrías terminar rompiendo un corazón que no lo merece.

Cuídate de enfermedades de transmisión sexual, no todo lo que brilla está limpio, así que protégete, literal y emocionalmente.

Tu manera firme de ver la vida te está ayudando a salir del hoyo emocional en el que estuviste, pero todavía hay heridas que no han cerrado bien. No le eches la culpa a la vida, ni a tus exes, ni al destino; aprende a perdonarte por lo que dejaste pasar.

A veces eres tan directo que pareces tijera nueva, cortas sin querer; mide tus palabras y no quieras tener siempre la razón, que a veces el silencio dice más que cien discursos.

Un familiar podría darte un susto o meterte en broncas relacionadas con dinero, así que no firmes ni prestes sin leer bien.

Tu corazón está sanando, pero necesitas darte chance de volver a amar sin miedo.

Si tienes pareja, bájenle al orgullo, dedíquense tiempo y vuelvan a ser cómplices; y si la relación anda a distancia, confíen más, porque los celos no pagan boletos de avión.

Consejo de señora: “No le tengas miedo al amor, témele a quedarte con quien no te deja crecer”.

Enciende una veladora blanca y un vaso con agua, pide claridad y dale una limpieza energética a tu alma y a tu WhatsApp.

GÉMINIS

Si tienes pareja, cuida esos arranques de celos que parecen telenovela, porque podrías alejar a quien más te quiere.

Hoy la vida te pondrá a reflexionar sobre tus decisiones: lo que dejaste, lo que aguantaste y lo que sigues permitiendo. Es momento de poner orden en tu cabeza y corazón, y retomar esa paz que tú mismo extraviaste por andar queriendo quedar bien con todos menos contigo.

Tu familia va a necesitarte, así que no la descuides, porque en ellos está la raíz de tu fuerza. Una amistad cercana te dará un buen consejo, pero escucha con el alma, no con el ego.

En el trabajo podrías sentirte saturado, estresado o poco valorado, pero no te me rindas; la gente que sabe lo que vale, se hace notar sin alardear.

En el amor, recuerda: te han lastimado, pero tú también has roto corazones, y eso se llama equilibrio kármico.

Tu error más grande ha sido buscar la perfección, cuando el amor verdadero viene con defectos incluidos.

Deja de comparar a la gente nueva con tu pasado, porque ni son lo mismo ni vienen a hacerte sufrir.

Consejo de señora: “El orgullo no se come, pero bien que deja vacíos”.

Báñate con sal y romero, saca de tu casa lo que no usas y haz espacio para lo que sí mereces.

Y por favor, deja de tragarte tus enojos… que el cuerpo no tiene bote de basura emocional.

CÁNCER

Cuídate de caídas, golpes y tropezones —tanto físicos como emocionales—, porque andas más distraído que novio infiel.

Un sueño que tendrás te mostrará una verdad importante, así que anótalo al despertar, porque será señal del universo.

Tienes un corazón enorme, pero te desgastas queriendo salvar a todo mundo. Aprende a poner límites, que ayudar no es cargar.

Tu familia será prioridad estos días, aunque habrá tensiones o malentendidos que resolver; habla con calma, porque cuando te prendes, ni el agua bendita te apaga.

Nuevos amores se asoman, pero también traiciones con moño rojo. No confíes ni te ilusiones tan rápido, que ya sabes lo que pasa cuando te lanzas sin paracaídas.

Una amistad podría enfermar o necesitarte; tu apoyo hará la diferencia, pero no cargues más de lo necesario.

El pasado te sigue jalando del pelo, pero ya basta de mirar atrás. Cáncer, la vida te está esperando con sorpresas, no con reproches.

Consejo de señora: “Si te caes, te levantas, te sacudes y te perfumas; nadie tiene que notar que lloraste”.

Enciende una veladora rosa, escribe en un papel lo que te duele y quémalo con intención de soltar.

El amor no es necesidad, pero sí puede ser el remedio que tu corazón necesita para cerrar las heridas viejas y abrirte a lo nuevo.

LEO

En estos días podrías sentir que los fantasmas del pasado quieren hacerte visita, pero ni se te ocurra abrirles la puerta. Tú eres de los que se acostumbran al drama y al sufrimiento, y luego no saben cómo salir de ahí. ¡Ya basta! Ponte las pilas y elige tú a quién quieres en tu vida, no dejes que nadie decida por ti.

Te viene un dinerito extra, pero cuidado, que con la misma facilidad que llega, se va. No lo gastes en caprichos, guarda para algo que te dé estabilidad o te deje más billetes.

Una amistad anda medio tristona y podrías absorber su energía, así que pon límites; no te cargues problemas ajenos, que bastante tienes con los tuyos.

En el amor, si estás con alguien y los pleitos son más que las risas, hablen con la verdad. Si no hay solución, no te aferres. No naciste para mendigar cariño ni para andar rogando atención. Si no te valoran, que se formen otros, porque Leo vale su peso en oro y con IVA incluido.

Cuidado con decisiones apresuradas o proyectos que no están claros; si no te vibra bien, mejor espera. Y si estás soltero, no corras tras quien no sabe lo que quiere; hay personas que solo buscan encenderte el fuego, no quedarse a calentarte el alma.

Consejo de señora: “Donde no te aplauden, no bailes”.

Prende una veladora dorada, pon canela detrás de la puerta y repite: “Lo que me pertenece, vuelve; lo que no, se va sin explicación”.

La vida te está empujando a reconocerte y renacer, no a quedarte donde te apagan la luz.

VIRGO

Andas en una etapa donde el universo te está probando la paciencia. Se te aparecerá un lobo con piel de oveja, alguien que fingirá ternura pero trae veneno escondido. Abre bien los ojos y no caigas en trampas disfrazadas de halagos.

No te dejes manipular por quien busca fregarte, ni tomes decisiones sin pensar. Tu mente es poderosa, pero cuando te gana la prisa, la riegas gacho.

Vienen buenas noticias en lo económico, dinero que llega justo cuando más lo necesitas, o un proyecto que por fin da frutos. Pero no lo andes contando, que la envidia tiene más alcance que el Wi-Fi.

Tu felicidad no depende de nadie, y mucho menos de alguien que solo aparece cuando le conviene. Si esa persona te busca cada vez que se aburre, bloqueo, no explicación.

Has sufrido, sí, pero también has crecido. Dios, la vida o el karma te van a recompensar con oportunidades nuevas, viajes, amistades sinceras o incluso un nuevo amor que te devuelva la fe.

Si estás enamorad@, no te quedes solo en el intento: da el paso y demuestra lo que sientes, porque la indecisión también rompe corazones.

Consejo de señora: “Calladito te ves más sabio, y sin redes, más en paz”.

Pon en tu cartera una hoja de laurel con tu nombre y un poquito de miel; atraerás lo que mereces y alejarás lo que estorba.

Y no lo olvides: Virgo puede caerse cien veces, pero siempre se levanta más guapo y más fuerte.

LIBRA

Se viene reencuentro con alguien del pasado, esa persona que en su momento te rechazó y que ahora quiere una segunda vuelta. Tú decidirás si abres la puerta o la cierras con candado. Pero si lo haces, que sea desde el amor propio, no desde el vacío.

Ten cuidado con pagos, deudas o compromisos; podrías verte apretado si no planeas bien tus gastos.

Deja de cargar con preocupaciones que ni te pertenecen. Aprende a decir “no” sin culpa, que quien te quiere lo entiende.

En la salud, cuida tu alimentación, que podrías subir de peso o sentirte cansad@; tu cuerpo te pide orden, no milagros.

No digas que el amor no es para ti, porque cuando menos lo esperes te va a llegar uno que te haga morderte la lengua y sonreír de nuevo.

Te acercas a una etapa de equilibrio, donde entenderás por qué las cosas no salieron antes: era necesario limpiar el terreno para lo nuevo.

Tu sexto sentido anda finísimo, así que haz caso a tus corazonadas; si algo te vibra mal, ahí no es. Si te emociona pero te da miedo, ahí sí.

Consejo de señora: “Ni corras tras el amor, ni te escondas de él; deja que te alcance cuando estés bailando feliz”.

Prende una veladora rosa con canela, hazte un baño con flores y agradece lo que ya tienes. Lo que sigue, llega solito cuando te ve tranquila y brillando.

ESCORPIÓN

Ahora sí, Escorpión, se vienen días de fuego, cambios y oportunidades, de soltar lo que te pesaba y de reírte de lo que antes te dolía.

El pasado ya no tiene poder sobre ti; si alguien intenta regresar con el cuento de “he cambiado”, dile: “yo también, y por eso ya no te quiero”.

Deja que la vida te mueva, que los amores te sorprendan y que los retos te fortalezcan. En el trabajo, podrías tener una nueva propuesta o ascenso, pero tendrás que demostrar que lo mereces con hechos, no con promesas.

En lo económico, no gastes más de lo que ganas, pero tampoco te prives; date un gustito, que la abundancia también se alimenta con alegría.

El amor te sonreirá si dejas el rencor guardado en el cajón. Una relación que parecía perdida podría renacer, pero solo si ambos cambian de verdad. Si no, que se quede como recuerdo, no como recaída.

En salud, cuida tu garganta, tus anginas y tus desvelos; tu cuerpo te está pidiendo descanso, no drama.

Consejo de señora: “A veces perder también es ganar”. Prende incienso de copal, hazte un baño con albahaca y ruda, y visualiza lo que quieres atraer. Tu poder es tan grande que cuando te decides, no hay santo que te detenga. Así que levanta la mirada, saca el carácter y haz que la vida te aplauda, no que te compadezca.