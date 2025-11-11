Krispy Kreme regalará una docena de donas el 13 de noviembre: cómo obtenerlas

Este jueves 13 de noviembre, los fans de Krispy Kreme tienen la oportunidad de obtener una docena de donas completamente gratis, gracias a la promoción que la franquicia tendrá activa para celebrar el Día Mundial de la Bondad.

“Creemos en el poder de la bondad y la alegría que proviene de compartir”, declaró Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la cadena.

Cómo obtener la docena de donas que Krispy Kreme regalará el 13 de noviembre

Las donas en promoción son las famosas Original Glazed, que serán tuyas por la compra de cualquier otra docena y a su precio regular.

La intención de Krispy Kreme, además de incentivar sus ventas, es invitar a que los clientes tengan la oportunidad de compartir las donas gratis con amigos, familiares y compañeros de trabajo.

La promoción estará disponible únicamente el 13 de noviembre, a través de compras presenciales, del servicio para llevar, pedidos en línea o mediante la aplicación oficial de Krispy Kreme.

Sin embargo, quienes elijan la vía digital tendrán que cumplir con un paso extra: ingresar el código promocional BOGOFREE al momento de realizar el pedido.

El beneficio se mantendrá hasta agotar existencias, y habrá un límite de dos promociones por persona, aclara Krispy Kreme en el comunicado.

Qué es el Día Mundial de la Bondad

Este simpático día se celebra cada 13 de noviembre con un propósito sencillo pero poderoso: inspirar gestos de empatía y generosidad en todo el mundo.

Nació en 1998 gracias al ‘Movimiento Mundial de la Bondad (WKM)’, una red internacional que promueve acciones que mejoran la convivencia y fortalecen los lazos humanos, resalta Diario Las Américas.

No se trata solo de grandes obras, sino de pequeños actos cotidianos, como ayudar, sonreír y compartir, que pueden transformar el día de alguien. Cada año, escuelas, empresas y comunidades se suman a esta iniciativa que recuerda que ser amable no cuesta nada, pero lo cambia todo.