Wendy’s cerrará 300 locales en 2026: los detalles

Wendy’s anunció que cerrará alrededor de 300 restaurantes en 2026, en Estados Unidos, como parte de un plan de reestructuración enfocado en aumentar su rentabilidad y modernizar su red de locales.

La decisión llega tras un año complicado para la compañía, una de las más reconocidas del país, que ya había cerrado 240 sucursales en 2024 debido al bajo rendimiento de algunos establecimientos.

Durante una conferencia con inversionistas, el director ejecutivo interino de Wendy’s, Ken Cook, explicó que los cierres afectarán aproximadamente a un “porcentaje medio de un solo dígito” de sus locales en EE. UU.

Según reseña la agencia de noticias AP, esto equivale a unos 300 restaurantes de los más de 6,000 que mantiene operativos en el país.

Cook señaló que la empresa busca eliminar los puntos de venta menos rentables o con problemas de servicio para fortalecer el desempeño de las sucursales restantes. “Tenemos algunos restaurantes que no elevan la marca y son un lastre financiero.”, dijo el directivo.

Lo que espera ganar Wendy’s tras cerrar 300 locales en Estados Unidos

En algunos casos, Wendy’s renovará tiendas con dificultades mediante mejoras tecnológicas y de equipamiento, mientras que otras podrían ser transferidas a nuevos operadores antes de ser clausuradas definitivamente.

Cook, quien asumió el liderazgo en julio tras la salida de Kirk Tanner, subrayó que esta estrategia busca:

Optimizar el rendimiento general del sistema de franquicias

Mejorar la experiencia del cliente

Fortalecer la posición de Wendy’s frente a la competencia

El contexto económico también ha jugado un papel clave. De acuerdo con AP, la inflación ha afectado especialmente a los consumidores de bajos ingresos, lo que ha reducido la afluencia a los locales de comida rápida.

Y aunque las promociones de comidas de $5 y $8 han ayudado a recuperar parte del tráfico, Cook reconoció que Wendy’s no está atrayendo suficientes nuevos clientes.

Por ello, la compañía planea reforzar su estrategia de marketing para destacar su propuesta de valor y la frescura de sus ingredientes, con el fin de revitalizar su conexión con el público estadounidense.