La Coalición Nosotros el Pueblo anuncia la campaña ‘2 Millones de Cartas’

La Coalición Nosotros el Pueblo (WethePeopleCoalition) inició ayer en San Diego una caravana en vehículos que los llevará por una docena de ciudades de los Estados Unidos hasta llegar a Washington el próximo 17 de noviembre; el objetivo, es exigir al Congreso una reforma migratoria, o que es lo mismo, actualice el registro de inmigrantes que ya es obsoleto.

Los casi 30 miembros de la coalición que viajan, incluyen abogados, activistas y el sacerdote Alejandro Solalinde, padre que ha dedicado su vida a ayudar a los migrantes.

La coalición lleva como objetivo entregar “2 millones de Cartas por la Justicia” en forma digital, con las que exigirán a los representantes aprobar una reforma migratoria para los millones de personas que no han podido regularizar su estado legal, pero que llevan décadas viviendo en los Estados Unidos.

“Nuestro sistema de inmigración está fundamentalmente roto, y ha estado congelado en el tiempo durante casi cuatro décadas, mientras millones de familias viven con miedo”, declaró Luis Vega, director de la Coalición Nosotros el Pueblo.

El activista explicó que siente que ahora es uno de los mejores momentos para presionar a los Diputados y a los Senadores en Washington ya que gran parte de la sociedad estadounidense está enojada con el rumbo y las formas de la actual administración.

Subrayó que han hablado con empresarios y políticos republicanos que están de acuerdo en que ya es tiempo de legalizar a millones de migrantes que han estado en Estados Unidos por mucho tiempo, cumpliendo con la ley, pero que hoy tienen que vivir con miedo debido a las redadas y políticas racistas del presidente Donald Trump.

“El país está mal por todos lados. Muchas de las personas que apoyaron a Donald Trump están molestos y quieren un cambio”, expresó Vega. “Millonarios republicanos, gente del campo, empresas que han sido afectadas. Hay mucha gente inconforme que nos están apoyando y votará a favor de la medida”.

Vega subrayó que no se trata de una nueva ley, sino que los representantes en Washington voten para una nueva fecha de registro donde cerca de 8 millones de inmigrantes podrían beneficiarse, incluyendo a los dreamers y a los tepesianos. Personas que lleven viviendo en los Estados Unidos siete años, no tengan historial criminal y hayan cumplido con sus obligaciones fiscales.

El Senador Alex Padilla sometió en el senado la enmienda S.2468 y la diputada Zoe Lofgren sometió la enmienda en la Cámara de Representantes. Ambas en julio pasado.

Vega puntualizó que la última vez que se actualizó el registro fue en 1986, durante la presidencia republicana de Ronald Reagan, pero que tenía un Congreso de mayoría demócrata. Es por eso que se considera que ya es tiempo de actualizar una vez más el registro migratorio.

Agregó que hace unas semanas fueron recibidos por el papa León XIV en el Vaticano, le entregaron una carta y hablaron de la situación migratoria, no solo en Estados Unidos, sino que en Europa y otras partes del mundo. Aseguró que esta semana el Papa dará un mensaje de apoyo a los inmigrantes en los Estados Unidos y hablará de lo que la Coalición Nosotros el Pueblo está realizando en el país.

La Coalición espera llegar el 17 de noviembre a Washington para reunirse y presionar a los congresistas, luego dar una conferencia de prensa para todo el público.

Para escribir una carta

Hasta ayer la coalición ya llevaba 10 mil cartas escritas, así que invitó a todas las personas que apoyen el movimiento que se metan al portal www.wethepeoplecoalition y que escriban y firmen su carta (en el idioma que gusten) para hacer más presión a los representantes en Washington y aprueben las enmiendas.

Calendario de la Gira de la Campaña

La gira “2 Millones de Cartas por la Justicia” ofrecerá conferencias de prensa y eventos comunitarios en las siguientes paradas:

● 10 de noviembre, 8:30 am: Chicano Park, San Diego, CA (Lanzamiento de la campaña)

● 10 de noviembre, 12:30 pm: Placita Olvera, Los Ángeles, CA

● 11 de noviembre: Las Vegas, NV (Hora y lugar por confirmar)

● 12 de noviembre, 8:30 am: Denver, CO (Lugar por confirmar)

● 13 de noviembre, 9:00 am: Chicago, IL (Lugar por confirmar)

● 14 de noviembre, 9:00 am: Nueva York, NY (Lugar por confirmar)

● 15 de noviembre, 9:00 am: Filadelfia, PA (Lugar por confirmar)

● 17 de noviembre, 10:00 am: Capitol Hill, Washington D.C. (Presentación de Carta y Manifestación Final)