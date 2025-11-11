Ola de frío ártico afecta a 200 millones de personas en al menos 13 estados

Una masa de aire polar originaria del Ártico invadió gran parte de Estados Unidos desde el fin de semana, afectando a más de 200 millones de personas en al menos 13 estados.

Se trata de la primera ola de frío ártico de la temporada, ocasionando que el país experimentara la primera gran nevada de la temporada y las temperaturas más bajas registradas.

Este fenómeno, impulsado por una fuerte baja presión proveniente de Canadá, provoca un enfriamiento brusco con descensos de hasta 50° Fahrenheit por debajo del promedio en varias regiones del sur y el este del país.

Los meteorólogos informaron de nevadas inusuales en Atlanta, Georgia, este lunes 10, lo que supone la primera nevada de la temporada en el sureste, incluso antes que en las zonas de las Montañas Rocosas.

Según reportes, en partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Michigan se acumularon más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, siguió nevando en Búfalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pennsylvania.

También se espera que esta ola de frío provoque temperaturas mínimas récord diarias en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville, Tennessee, hasta los Cayos de Florida.

En Florida las iguanas se están cayendo de los árboles, ya que las temperaturas bajaron lo suficiente como para convertir a estos reptiles en estatuas. Cuando la temperatura baja de los 10 grados centígrados, el metabolismo de estos animales se ralentiza drásticamente.

Se pronostica que Jacksonville alcanzará los -1 °C este martes, marcando la temperatura más baja registrada en un otoño desde 1976.

Lo mismo podría ocurrir en Savannah (Georgia), también en el sur del país, si la mínima baja a -2,2 °C.

Se pronostica que la ola de frío se extenderá por los dos tercios orientales del país y podría traer temperaturas bajo cero a gran parte del sur para el martes, estableciendo récords de bajas temperaturas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

