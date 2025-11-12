Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 13 al 18 de noviembre

Jueves 13

Winter Frolic en el Kidspace Museum

Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) conmemora cinco años de Winter Frolic, una celebración con una pista patinaje con calcetines y muchas otras actividades invernales interactivas. Termina el 11 de enero. Boletos desde $13. Informes kidspacemuseum.org.

Black Planetarium en el Music Center

Black Planetarium, del artista etíope estadounidense, Kidus Hailesilassie, transforma el nuevo Digital Arts Space de la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Ángeles) en una constelación viva de textiles, imágenes en movimiento, instalaciones y realidad virtual. Jueves y viernes de 4 a 8 pm y sábado y domingo de 2 a 8 pm. Termina el 14 de diciembre. Gratis con reservación. Informes musiccenter.org.

Luces del Zoológico de Los Ángeles

En el evento L.A. Zoo Lights: Animals Aglow del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles), se exhibe un mundo de esculturas, faroles y luces con nuevos elementos de navidad, con el mundo de las plantas y polinizadores, aves, mariposas, insectos y flores de tamaño natural. De hoy jueves al 11 de enero. Boletos desde $22. Informes lazoo.org.

Viernes 14

Temporada de Fiestas en el Disneyland Resort

Este fin de semana dan comienzo las festividades invernales en los parques del Disneyland Resort (1313 S. Harbor Blvd., Anaheim). Los parques presentan a sus personajes con trajes nuevos, proyecciones de luces en la atracción “It’s Small World”, desfiles navideños, decoración de temporada, un menú que solo se ofrece en estas fechas y más. Del viernes al 7 de enero. Boletos desde $104. Informes disneyland.com.

Huracanes del Norte en el teatro Youtube

Los intérpretes de música norteña, Los Huracanes del Norte, estarán en la ciudad para presentar su gira MMXXV en el teatro YouTube (1011 Stadium Dr., Inglewood), y presentan a Serapio Ramírez y a Álex Ramírez como teloneros. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $64. Informes ticketmaster.com.

Sábado 15

Fito Páez en el teatro Youtube

El cantautor argentino, Fito Páez, trae su gira Páez Tecknicolor al teatro YouTube (1011 Stadium Dr., Inglewood), una retrospectiva de sus temas más populares así como canciones nuevas. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $62. Informes ticketmaster.com.

Ballet BC en el Soraya

Los miembros de la compañía de danza residente de The Soraya, Ballet BC, se unen a bailarines de la Escuela de Danza Glorya Kaufman de la USC para una nueva pieza de danza de Shara Binyamini, así como danzas de Sofia Nappi y Medhi Walerski. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $46. Informes thesoraya.org.

Festival de la almeja en el Central Market

El Oyster Festival regresa al Grand Central Market (317 S. Broadway Los Angeles) este fin de semana, con la participación de vendedores locales de comidas diversas. Sábado y domingo a partir de las 11 am. Gratis. Informes grandcentralmarket.com.

El Flaco y Julio Preciado en el Peacock

El Flaco y Julio Preciado, cantantes de música de banda, están de gira juntos y llegarán al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Sábado a las 8 pm. Boletos desde $69. Informes axs.com.

Domingo 16

Sabrina Carpenter en la arena Crypto

Sabrina Carpenter está de gira con Short N’ Sweet, y la acompañan Ravyn Lenae y Amber Mark. El domingo, lunes, miércoles y el 20, 22 y 23 de noviembre en la arena Crypto (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Boletos desde $226. Informes axs.com.

Martes 18

How to Be a Guerrilla Girl en el Getty

How to Be a Guerrilla Girl en el museo Getty (1200 Getty Centre Dr., Los Angeles), presenta el funcionamiento interno del colectivo artístico feminista anónimo junto con un nuevo encargo del Instituto de Investigación Getty. Del martes al 12 de abril. Entrada gratuita. Informes getty.edu.