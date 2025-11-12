Carlos Vives anuncia gira ‘con calor humano’

Carlos Vives se pone feliz cuando rememora todo lo que ha significado su música para las nuevas generaciones, y más aún, lo llena de orgullo escuchar que para muchos es el padre del vallenato moderno.

“Me encanta, me encanta porque hace 32 años era como pecado decir eso”, dijo el intérprete colombiano. “La manera como yo lo hice no era como el camino que había en la industria, o lo que la industria te mostraba; incluso hubo gente muy importante, intelectuales colombianos, que me mandaron a fusilar porque [según ellos] yo había dañado el vallenato”.

Sin embargo, fue todo lo contrario. Carlos Vives puso en el mapa mundial el sabroso ritmo colombiano con sus exitosísimos discos “Clásicos de la provincia” y “La tierra del olvido”. Y no es que se haya robado de su tierra natal esta música folclórica. Más bien, cantó lo que él vivió y escuchó durante toda su vida.

“Es lo que yo aprendí de niño, lo que me enseñó mi papá a entender y lo que yo vi de los juglares que llegaron a mi casa y contaban historias”, dijo. “Ellos hicieron canciones no para grabar, que es la diferencia; yo hago canciones para grabarlas y que se venden, que a la gente les guste; ellos no, ellos hicieron canciones porque era su función social ir por los pueblos contando las historias”.

Carlos lo explica claro: “Yo hice mi modernidad a partir de lo que yo sentí de esos viejos juglares, que esa es la esencia vallenata”.

El artista, que entonces tenía 32 años, no había soñado con salir de Colombia, y de repente, tenía cuatro conciertos en el Radio City de Nueva York y en muchos otros lugares emblemáticos del mundo.

Pero su carrera no ha sido lineal, porque Carlos ha tenido éxitos grandiosos, pero también bajones muy profundos, como ocho años de sequía total, ocho años en los que estuvo fuera de la industria, por increíble que parezca.

“Pero seguía trabajando de la manera que podía”, dijo.

Hace once años, Carlos tuvo uno de los regresos más notables en la historia de la música en español. Lo firmó una disquera transnacional y colocó varios de sus temas en los primeros lugares de popularidad, como “Volví a nacer”. Luego hizo lo mismo con el álbum “Corazón profundo”.

De ahí han seguido colaboraciones exitosas, como “La bicicleta”, con Shakira, “Cuando nos volvamos a encontrar” con Marc Anthony, y “Nota de amor” con Daddy Yankee.

Ahora, el cantautor prepara una de las giras más ambiciosas de su carrera, Tour al Sol, que describe como un viaje del que el mismo Elon Musk —el controvertido propietario de la empresa Tesla y archimillonario que está invirtiendo en viajes espaciales—, morirá de envidia.

“Está preocupadísimo porque cómo es posible que Carlos Vives en Colombia haya hecho ya una nave para ir al Sol, y él apenas está terminando su nave para ir a Marte”, dijo. “Este Tour al Sol tiene todo eso, toda esa tropicalidad, todo ese calor, todo ese calor humano”.

La gira comenzará en Toronto el 16 de abril y celebrará sus más de tres décadas de carrera. Incluirá “los vallenatos más sorprendentes de mi carrera”, le dijo a la revista Billboard.

El tour irá por trece ciudades, entre ellas Nueva York, Los Angeles, Chicago, Boston Miami y finalmente Puerto Rico, donde cerrará el 5 de junio este ciclo.

Y también está preparando un álbum que planea estrenar en enero. Se llamará “El último disco” y ya estrenó el sencillo “La tierra del olvido” en versión salsa con el Grupo Niche. Tendrá doce temas y será grabado como en antaño, en un estudio donde entrarán todos los músicos luego de ensayar.

“Es un álbum que trae toda esa nostalgia”, dijo. “Pero donde puedo hacer unos vallenatos como los quería hacer, como ya compuestos por mí, pero que están conectados con ese mundo de esos viejos vallenatos”.