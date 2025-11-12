Memo Ochoa se roba los reflectores y genera suspicacias en la selección de México

El cinco veces mundialista, Guillermo Ochoa, se robó este miércoles los reflectores al sorprender con su presencia en la concentración de la selección de México, sin que estuviera convocado para los partidos contra Uruguay y Paraguay, debido a que acudió para filmar comerciales de cara al Mundial 2026.

Sin duda donde se pare, Memo Ochoa genera expectación y ahora no fue la excepción al darse cita a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en el sur de la Ciudad de México, sorprendiendo a propios y extraños que no esperaban la presencia del experimentado guardameta que aprovechó el receso de la fecha FIFA para atender los compromisos comerciales de los patrocinadores de la selección de México.

¿SE VIENE EL SEXTO MUNDIAL?



Memo Ochoa sigue bajo los reflectores. El arquero mexicano fue captado grabando un comercial en CDMX, lo que muchos interpretan como una señal de que su historia con la Selección aún no termina. pic.twitter.com/GcORY1RIhy — Estadio Deportes (@EstadioDxts) November 12, 2025

Con su visita para filmar comerciales no tardaron en aparecer las suspicacias de que se está casi anunciado que Memo Ochoa será parte de los convocados para el Mundial 2026, ya sea de titular o como parte de la delegación de porteros para la justa mundialista.

Inclusive se empezó a manejar que la presión comercial y de los patrocinadores hará que Javier Aguirre termine convocado al portero que cifra los 40 años de edad cuando quizá existan otros guardametas en plenitud de facultades en algo que siempre se ha sospechado en el entorno del cuadro nacional.

Quizá para los medios la presencia de Memo pasó medio inadvertida, pero al final de cuenta el exguardameta en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, no se aguantó las ganas de mostrar los detalles de su visita al campamento del Tricolor, donde se dio cita para saludar a sus compañeros que fueron convocados y también para atender los compromisos comerciales que el departamento comercial de la selección tiene pactados.

"GUSTO VERTE AMIGO TQM"



Memo Ochoa visitó el CAR y convivió con Ángel Malagón previo al juego del Tri contra Uruguay. pic.twitter.com/pymd9WEpcx — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 12, 2025

Si bien es cierto que la presencia de Ochoa no representa que exista una obligación de convocarlo para el Mundial, aunque poco a poco ha ido cumpliendo las exigencias que le pusieron para ser considerado como el hecho de seguir activo, como lo hace con el AEL Limassol de Chipre, aunque hasta el momento el técnico nacional Javier Aguirre no lo haya convocado en los últimos partidos del cuadro nacional.

Memo no aparece desde el verano

Hasta el momento Memo Ochoa no ha sido convocado desde la pasada Copa de Oro, donde no vio acción en ningún partido, como tampoco en los partidos de preparación previos al certamen de la Concacaf, mientras que en las dos últimas fechas FIFA, los porteros tomados en cuenta son Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, este último que se ha ganado su sitio de regreso con grandes actuaciones en el Santos Laguna.

🇲🇽🔥 VISITA EXPRESS DE MEMO OCHOA



Guillermo Ochoa estuvo en el país para grabar spots comerciales del Mundial 2026 😏



Tras cumplir con la agenda, regresó de inmediato a Europa 👋🏻



📹 @mluiscastillo pic.twitter.com/8iBclXvP9K — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 13, 2025

