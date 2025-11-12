¿Poco espacio en tu laptop? SanDisk tiene la solución definitiva

¿Tu laptop se está quedando sin espacio? SanDisk tiene la solución que estabas esperando. La reconocida marca de soluciones de almacenamiento ha lanzado un nuevo accesorio que promete resolver uno de los problemas más comunes para quienes trabajamos con portátiles: la falta de memoria.

Se trata de una unidad flash USB-C de bajo perfil que no solo es pequeña y cómoda, sino que también ofrece una capacidad de hasta 1 TB de almacenamiento adicional, una verdadera locura para un dispositivo de este tamaño. Este nuevo pendrive, bautizado como parte de la línea “Plug and Stay”, está diseñado para que lo conectes a tu laptop y te olvides de que está ahí. Su diseño en forma de L es tan discreto que apenas sobresale del puerto USB-C, permitiéndote guardar tu equipo en la funda o mochila sin necesidad de desconectarlo.

Ya no tendrás que depender exclusivamente de la nube o de discos duros externos aparatosos para llevar contigo tus archivos más importantes. Podrás tener una extensión de tu disco duro principal conectada de forma semipermanente, casi como si fuera un segundo SSD interno. Es una solución ideal para profesionales creativos, estudiantes o cualquier persona que necesite un extra de almacenamiento sin complicaciones.

¿Cómo es este nuevo pendrive de SanDisk?

El nuevo pendrive de SanDisk destaca principalmente por su diseño innovador. A diferencia de las memorias USB tradicionales, que sobresalen bastante del puerto y corren el riesgo de romperse o dañar el conector si reciben un golpe, este modelo tiene un formato en “L” de bajo perfil . Esto significa que, una vez conectado al puerto USB-C de tu laptop, el cuerpo del dispositivo queda pegado al chasis del ordenador, minimizando su exposición. La idea es que puedas dejarlo conectado permanentemente, como si fuera una parte más de tu equipo, sin que te estorbe en el día a día . Podrás mover tu portátil, guardarlo en su estuche o trabajar con él sobre las piernas sin preocuparte de que el pendrive se enganche o se dañe.

Aunque no queda completamente a ras del equipo, su tamaño es lo suficientemente reducido como para que te olvides de que está ahí. Es perfecto para aquellos que tienen laptops con poca capacidad de almacenamiento interno, como muchos modelos de entrada o ultrabooks que vienen con solo 256 GB o 512 GB. Con este accesorio, puedes duplicar o hasta triplicar ese espacio de forma sencilla y económica.

Además, al ser un pendrive, mantiene toda la versatilidad de una unidad de almacenamiento extraíble: puedes usarlo para transferir archivos entre dispositivos o simplemente dejarlo en tu laptop como una unidad secundaria para instalar aplicaciones, guardar juegos o almacenar tu biblioteca de fotos y videos .

Rendimiento y capacidades: ¿Qué ofrece?

Más allá de su diseño, este pendrive de SanDisk no decepciona en cuanto a rendimiento. Utiliza una interfaz USB 3.2 Gen 1 y ofrece velocidades de transferencia de hasta 400 MB/s . Si bien esta cifra puede no parecer impresionante en comparación con los SSD NVMe más modernos, que superan los 10,000 MB/s, es una velocidad más que respetable para una unidad flash de este tipo. De hecho, se acerca bastante a las velocidades de un SSD con conexión SATA 3, lo que garantiza una experiencia de uso fluida y sin cuellos de botella para la mayoría de las tareas cotidianas.

Con 400 MB/s, podrás mover archivos pesados en cuestión de segundos, editar videos directamente desde la unidad o incluso instalar y correr juegos que no requieran obligatoriamente un SSD PCIe NVMe . SanDisk ha lanzado varias versiones de capacidad para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. Las opciones van desde los 128 GB para quienes solo necesitan un poco de espacio extra, hasta una impresionante versión de 1 TB para los usuarios más exigentes. Esta versatilidad lo convierte en una solución flexible, ya sea que necesites un pequeño almacén para documentos importantes o una unidad de gran capacidad para toda tu colección multimedia.

Precio y disponibilidad

Llegamos a uno de los puntos más importantes: el precio. SanDisk ha conseguido ofrecer una solución de almacenamiento muy atractiva con una excelente relación capacidad-precio. La versión de 1 TB de este nuevo pendrive USB-C “Plug and Stay” tiene un precio de lanzamiento de solo $120 dólares .

Si lo piensas, es un costo muy competitivo para añadir 1 TB de almacenamiento rápido y portátil a tu ecosistema de dispositivos. Las versiones de menor capacidad, como las de 128 GB, 256 GB y 512 GB, estarán disponibles a precios progresivamente más bajos, aunque el modelo de 1 TB es sin duda el más interesante por el costo por gigabyte.

Actualmente, el dispositivo ya ha sido anunciado y se espera que esté disponible para su compra a través de los distribuidores habituales de SanDisk y en tiendas en línea como Amazon. Esta unidad no solo es compatible con laptops, sino con cualquier dispositivo que cuente con un puerto USB-C, como tablets o incluso algunos smartphones, ampliando aún más sus posibilidades de uso.

SanDisk ha creado una solución casi perfecta para la falta de espacio, combinando un diseño inteligente, un rendimiento sólido y un precio accesible en un dispositivo que querrás tener siempre contigo, o mejor dicho, siempre conectado a tu laptop .

