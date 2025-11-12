Pronóstico del clima en Miami para este miércoles 12 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 12 de noviembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:36 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:33 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá más nubes que claros. Las temperaturas oscilarán entre los 68 y los 77 grados Fahrenheit (20 y 25ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

