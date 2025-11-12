San Antonio, Texas: el tiempo para hoy miércoles 12 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 12 de noviembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevén cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1018.7 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:56 h y el atardecer será a las 17:40 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 86 grados Fahrenheit (16 y 30 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante el verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.