Somos Votantes elimina más de $130 millones en deudas médicas para casi 130,000 personas en Nevada

Somos Votantes Education Fund anunció el miércoles su primera ronda de alivio de deudas médicas, eliminando casi $129 millones de dólares en deudas médicas para 124,916 trabajadores en el condado de Clark y $4,899 millones de dólares adicionales para 3,559 en el condado de Washoe, ambos en el estado de Nevada.

En momentos en que el costo de la atención médica continúa elevándose y se prevé un aumento de las primas de los seguros médicos, Somos Votantes Education Fund está colaborando con la organización sin fines de lucro Undue Medical Debt para brindar alivio económico a los trabajadores agobiados con estas deudas, informó la organización en un comunicado enviado a La Opinión.

Somos Votantes Education Fund es una organización cívica no partidista y no lucrativa 501(c))(3) dedicada a programas educativos y benéficos que empoderan a la comunidad latina.

Undue Medical Debt es una organización nacional sin fines de lucro 501(c)(3) cuyo propósito es fortalecer las comunidades eliminando la deuda médica financieramente onerosa.

Una reciente encuesta nacional realizada por Undue Medical Debt destaca la creciente crisis de asequibilidad de la atención médica, con casi la mitad de los encuestados (45%) teniendo dificultades para hacer frente a los gastos médicos comunes y más de un tercio (35%) con deudas médicas.

Qué se requiere para ser considerado dentro de este programa de alivio de deudas médicas

Según el comunicado, los miembros de la comunidad que cumplan con los requisitos no necesitan presentar ninguna solicitud ya que no existe ningún proceso de aplicación.

En su lugar, los miembros de la comunidad que califiquen para este alivio único de la deuda recibirán un sobre con el logotipo de la organización nacional sin fines de lucro Undue Medical Debt en la semana del 24 de noviembre, indicando qué deuda ha sido eliminada.

Según las directrices de Undue Medical Debt, aquellos que califican para este alivio tienen deudas médicas que representan el 5% o más de sus ingresos anuales o ganan igual o menos que cuatro veces el nivel federal de pobreza (un poco más de $100,000 dólares para una familia de tres).

Undue adquiere estas deudas médicas a granel de proveedores como hospitales y de agencias de cobranza por centavos por cada dólar de su valor nominal y luego las elimina de inmediato. Un dólar donado elimina, en promedio, $100 de deuda médica.

Este alivio de deudas médicas forma parte de un nuevo programa de Somos Votantes Education Fund, llamado “Semillas de Alivio”, cuyo objetivo es brindar ayuda económica directa a la gente trabajadora e incluirá futuras iniciativas para proporcionar recursos económicos esenciales a quienes más los necesitan.

Miembros de la comunidad pueden inscribirse para obtener más información sobre el programa a través del sitio web, donde se encuentra disponible información sobre el trabajo que realiza Somos Votantes Education Fund.

Ejecutivos de ambas organizaciones reafirman que continuarán con este proyecto

“Cuando se elimina la deuda, surgen nuevas oportunidades y eso beneficia a todos”, afirmó Melissa Morales, presidenta y fundadora de Somos Votantes Education Fund.

“Por eso nos enorgullece colaborar con Undue Medical Debt y eliminar más de $133 millones de dólares en deudas médicas para más de 128,000 trabajadores nevadenses. Este alivio económico tan necesario permitirá que familias enteras se enfoquen en construir una vida mejor en lugar de tener que elegir entre pagar la atención médica o cubrir la renta y la comida. Y este sólo es el comienzo. El anuncio de hoy es sólo una parte de nuestro compromiso continuo de luchar por soluciones reales que hagan la vida más económica para la gente”, aseguró Morales.

Allison Sesso, presidenta y directora ejecutiva de Undue Medical Debt, declaró: “Nos entusiasma colaborar con Somos Votantes Education Fund en esta iniciativa transformadora de alivio de deudas médicas que brindará el apoyo financiero y emocional que tanto necesitan decenas de miles de familias de Nevada”.

“Las deudas médicas son una carga que nadie elige; nadie elige enfermarse, lesionarse o padecer una enfermedad crónica. Esta colaboración ayudará a aquellos con menos recursos para pagar estas onerosas deudas de necesidad y esperamos que los beneficiarios se sientan motivados a volver a recurrir al sistema de salud sin temor al costo. Agradecemos poder trabajar con líderes comprometidos con la comunidad, como el equipo de Somos Votantes Education Fund, quienes reconocen que eliminar estas deudas impagables contribuye al bienestar de las familias y las comunidades”, afirmó Sesso.

