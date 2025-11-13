Joven relata cómo cuida su hogar y hermanos menores: ICE arrestó a sus padres mexicanos

Han pasado dos meses desde que Constantina Ramírez y Moisés Enciso, una pareja de mexicanos que residen en Cicero, Illinois, fueran arrestados por agentes de ICE durante una parada de tráfico. El mayor de sus hijos, de 22 años y quien porta el mismo nombre de su padre, se ha convertido en la cabeza del hogar.

En una plática con Noticias Telemundo, el joven explicó lo difícil que ha sido, junto a su hermana de 19, cuidar la casa y a sus dos hermanos menores, de 10 y 12 años.

“Han sido semanas muy vacías y es muy difícil balancear la escuela con los deberes de la casa y las necesidades de nuestros hermanitos. Ha sido una experiencia que no nos anticipábamos”, expresó Moisés.

De acuerdo con lo publicado por CNN, sus padres fueron detenidos por ICE al no portar documentos legales para residir en Estados Unidos.

Por su parte, tanto él como su hermana son aspirantes al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mientras que los dos pequeños son ciudadanos estadounidenses.

El día del arresto, registrado el 14 de septiembre, la familia emprendió un viaje para celebrar el cumpleaños de uno de los pequeños. El joven Moisés también fue detenido por ICE durante dos horas antes de ser liberado.

Celebraron el cumpleaños de su mamá con una videollamada desde el centro de detención

Moisés y su hermana anhelan que la Navidad y el Día de Acción de Gracias sean celebraciones muy diferentes a la que vivieron en el cumpleaños de su mamá. Debido a que está recluida en un centro de detención, las felicitaciones fueron únicamente por videollamada.

“Fue difícil porque está detenida. La llamamos por videollamada, le compramos un pastelito, pero no es ideal celebrar así. Esperamos que para la cena del pavo y la Navidad sea diferente”, expresó Moisés Enciso.

Respecto a sus hermanos menores, aseveró que diariamente tratan de animarles para no desenfoquen en sus estudios. “Son pláticas muy difíciles, queremos que se enfoquen en su escuela, en su tarea, actividades o deportes después de la escuela, y no en lo que está pasando”, comentó.

Tras ser arrestados, los padres fueron separados y están en dos centros de detención fuera de Illinois. La madre está en Kentucky y el padre en Michigan.

