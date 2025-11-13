La MLS anuncia el cambio en su calendario alineado al de FIFA

La Major League Soccer (MLS) anunció este jueves la decisión histórica de alinear su calendario junto al de FIFA y que empezará a regir a partir del verano del 2027, lo cual será un paso trascendental y significativo para potenciar su crecimiento en el presente y futuro de la propia Liga.

La transición traerá aparejado un nuevo formato de temporada regular y postemporada que combina elementos del juego global con las tradiciones deportivas de Norteamérica y donde la propia Liga revisará los ajustes al formato de los playoffs buscando un crecimiento, pero sobre todo una evaluación que permita potenciar la propia calidad de las finales y de los propios equipos.

Today marks a historic step for @MLS — one of the most important moments in our league’s history.

A new era begins in 2027.

MLS will adopt a summer-to-spring calendar, aligning with the global game, reducing FIFA conflicts, opening new transfer opportunities, and moving our… pic.twitter.com/89kCQsbQUX — Don Garber (@thesoccerdon) November 13, 2025

El cambio en el formato fue aprobado este jueves en la reunión de propietarios de la Major League Soccer que se realizó en Palm Beach, Florida y en donde se buscó que en todo momento los cambios no afecten la estructura y el crecimiento de la liga frente a todos los problemas que generan los diferentes climas y husos horarios en Estados Unidos, sobre todo el crudo invierno.

Sobre estos cambios, el Comisionado de la MLS, Don Garber dijo que: “El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes de nuestra historia”,

La nueva estructura de la temporada

De esta forma, la nueva temporada regular a partir del 2027-28 comenzará a partir de julio de 2027 y finalizará con la etapa de playoffs a fines de mayo de 2028. Un punto importante será que la MLS, como las ligas de Europa tendrá un receso de invierno de diciembre hasta inicios de febrero, con lo cual se organizará un torneo de transición de febrero a mayo de 2027, con un total de 14 partidos de temporada regular, postemporada y la MLS Cup.

A new calendar for a global league.



Beginning in 2027, Major League Soccer will adopt a summer-to-spring season format — a historic evolution in the league’s competition calendar.



Details: https://t.co/YOlzd4oGDB pic.twitter.com/JYzdkKX01o — Major League Soccer (@MLS) November 13, 2025

De esta forma, los propios resultados determinarán la clasificación de 2027 para la Lamar Hunt U.S. Open Cup, el campeonato canadiense, la Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf y en donde se buscará en todo momento el beneficio deportivo y económico de la propia Liga.

Los beneficios del nuevo formato



En una nueva retrospectiva de los beneficios de este cambio, es que se optimizará el mercado global de transferencias de los jugadores y sobre todo tener un calendario aparejado a la FIFA podrán tener una mayor ventana de oportunidad en la compra y venta de jugadores, así como potenciar los fichajes, así como la oportunidad de programar las fechas FIFA y potenciar la competencia de la Liga a otros niveles.

The change would see the season kickoff in mid-July and run through the Spring, with Decision Day in April and the MLS Cup playoffs in May.



The 2027 season will shorten beginning in February featuring a 14-game regular season, playoffs, and MLS Cup in May. pic.twitter.com/Hg63EvBlY6 — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025

Una decisión en análisis desde hace dos años

La decisión de homologar el calendario no es nueva o improvisada, sino desde hace dos años, cuando en octubre de 2023 se empezó el cabildeo con los propietarios, ejecutivos de los equipos, jugadores y de la Asociación de Jugadores de la Liga.



También tuvo mucho que ver la opinión de los aficionados, que tuvo una aceptación de un 92 por ciento, según información proporcionada por la propia Liga, que también analizó extensos informes climáticos y de husos horarios para tomar la decisión final.

BREAKING: MLS owners officially voted Thursday to flip the calendar to begin in the mid-July and run through May.



The vote moves the league forward on a major change it has been studying and debating for more than a year. The league will begin play in the new format in 2027.

Via… pic.twitter.com/09xTBH9fJv — MLS Moves (@MLSMoves) November 13, 2025

