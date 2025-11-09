Messi colaboró con doblete para que Inter Miami elimine a Nashville 4-0

Nuevamente, el astro argentino Lionel Messi se convirtió en el clutch de Inter Miami que los colocó en el umbral de su primera semifinal dela Major League Soccer (MLS) al golear 4-0 al Nashville SC en donde su compatriota Tadeo Allende en el lugar del suspendido Luis Suárez respondió con un par de goles.

Una victoria que reafirma el peso específico del astro argentino en las Garzas, quitándole de las manos las intenciones a los de Tennessee de hacer la diablura, de dejar en el camino al cuadro de la Florida, que supo aguantar los momentos más álgidos del encuentro y alzarse con la victoria importante.

Simple y sencillamente al cuadro visitante le bajaron el “switch” al minuto 10 de acción con el primer gol del líder de la selección de Argentina en una acción de las que sabe elaborar el genio sudamericano cuando su compañero Ian Fray presiono desde la salida a los de las casacas amarillas y tocó para Messi que solo se limitó a quitarse con amagues a varios rivales para sacar disparo con la zurda cruzado y directo para apuntarse un golazo y colocar el 1-0.

Los de Nashville se revolvieron como leones heridos, pero sus mejores hombres como Mukhtar fue frenado por lo legal y lo ilegal, reduciendo su radio de peligrosidad, mientras Mateo Silvetti se combinaba con Jordi Alba y Rodrigo De Paul para generar el segundo gol de Messi cuando Silvetti tuvo todo para definir, pero prefirió retrasar a Lionel y que este firmara el 2-0 al minuto 39.

Apareció Tadeo Allende

Para la segunda mitad, Nashville inició fuerte y estuvo cerca de recortar la desventaja con una acción de Shaffelburg y Surridge que besó las redes, pero que el árbitro invalidó por falta sobre Falcón, permitiendo al cuadro rosa mantener el cero en su meta.

Fue donde apareció Tadeo Allende al minuto 72 para aprovechar una triangulación entre Jordi Alba, Messi y el propio Allende para que este colocara el 3-0 y motivara al argentino a seguir buscando más daño en un buen relevo de Luis Suárez, que estuvo ausente por su suspensión de oficio que le aplicó la MLS y el delantero respondió con el cuarto gol de la noche y el segundo en su cuenta con un disparo desde fuera del área que dejó sin opción al portero Willis para el 4-0 definitivo.

Una acción en el minuto 79 en donde Messi lanzó a su compatriota en un contragolpe donde se llevó a sus rivales para encarar al portero en los linderos del área y vencerlo con un disparo bombeado que dejó sin opción al guardameta visitante.

De esta forma, Inter Miami cambió la historia del torneo pasado y ahora esperan en semifinales seguir el camino hacia la gran final en busca de un eventual título del torneo 2025 de la Major League Soccer.

