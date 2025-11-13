La MLS se transmitirá por Apple TV sin costo adicional para suscriptores a partir del 2026

La MLS y Apple anunciaron hoy un paso histórico en su alianza: a partir de la temporada 2026, todos los partidos de la liga estarán disponibles para los suscriptores de Apple TV sin costo adicional.

El acuerdo implica que los encuentros de la temporada regular, el torneo Leagues Cup, el All-Star Game, la Campeones Cup y los playoffs estarán incluidos dentro de la suscripción general de Apple TV. Con este cambio, la oferta actual denominada MLS Season Pass dejará de existir al finalizar la temporada 2025.

La decisión busca simplificar el acceso a los contenidos de la liga y fortalecer la presencia del fútbol en la plataforma de streaming de Apple, que desde hace tres años transmite los partidos de la MLS en más de 100 países y regiones. La integración total llega en un momento de expansión para el fútbol norteamericano, con la expectativa puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Llevar todos los partidos de la MLS a Apple TV hace que sea más fácil que nunca para los aficionados de todo el mundo ver y ser parte del juego”, señaló el comisionado de la MLS, Don Garber, en el comunicado oficial. Por su parte, Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple, destacó que el nuevo formato permitirá acceder a todos los partidos “en un solo lugar”.

La liga, que este año celebró su trigésima temporada, atraviesa un periodo de crecimiento en asistencia, audiencia digital y expansión de franquicias. La llegada de figuras internacionales como Lionel Messi ha contribuido a elevar su perfil global y atraer nuevas audiencias.

Como parte del nuevo esquema, los abonos de temporada completa de los clubes incluirán una suscripción a Apple TV, lo que permitirá a los aficionados acceder no solo a los partidos en vivo, sino también a contenido adicional y programas de análisis.

Con esta medida, la MLS refuerza su apuesta por la distribución directa en plataformas digitales y por ampliar su alcance internacional, en un mercado cada vez más competitivo para los derechos de transmisión deportiva.

Seguir leyendo:

– Leo Messi y Denis Bouanga comandan el 11 ideal de la MLS 2025

– Lionel Messi no asegura su presencia en el Mundial de 2026

– Messi aparece con doblete e Inter Miami le pega primero a Nashville: 3-1