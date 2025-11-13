Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía, mexicanos nominados a Premios Marta y Puskás 2025
Lizbeth Ovalle marcó uno de los mejores goles del año en el fútbol mexicano femenino con Tigres
Lizbeth Ovalle, exjugadora de Tigres Femenil, y Carlos Orrantía, del Atlas, quedaron nominados al Premio Marta y Puskas 2025 de la FIFA, como el mejor gol del año.
Ovalle quedó nominada tras un gran gol antes las Chivas de Guadalajara, mientras que Orrantía metió un bombazo fuera del área en la Liga MX que lo llevó a estar entre los mejores goles del año.
El plazo de votación ya está abierto para estos galardones, cuyos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards™ 2025.
Los dos premios rinden homenaje a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025 (ambas fechas incluidas), y los aficionados y los expertos decidirán quiénes se llevarán el trofeo.
Nominadas al Premio Marta de la FIFA
Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024
Nominados al Premio Puskás de la FIFA
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
