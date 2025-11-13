Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantía, mexicanos nominados a Premios Marta y Puskás 2025

Lizbeth Ovalle, exjugadora de Tigres Femenil, y Carlos Orrantía, del Atlas, quedaron nominados al Premio Marta y Puskas 2025 de la FIFA, como el mejor gol del año.

Ovalle quedó nominada tras un gran gol antes las Chivas de Guadalajara, mientras que Orrantía metió un bombazo fuera del área en la Liga MX que lo llevó a estar entre los mejores goles del año.

El plazo de votación ya está abierto para estos galardones, cuyos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best FIFA Football Awards™ 2025.

Los dos premios rinden homenaje a los mejores goles marcados en el fútbol femenino y masculino entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025 (ambas fechas incluidas), y los aficionados y los expertos decidirán quiénes se llevarán el trofeo.

Nominadas al Premio Marta de la FIFA

Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024

Nominados al Premio Puskás de la FIFA

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

Sigue leyendo:

– Turquía sanciona a más de 100 futbolistas vinculados en apuestas

– Leyenda del fútbol inglés respalda la carrera de Raúl Jiménez

– ¿Messi y el Elche? Los detalles de la curiosa foto del argentino con la camiseta del conjunto “Ilicitano”