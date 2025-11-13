Turquía sanciona a más de 100 futbolistas vinculados en apuestas

El Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol ha sancionado este jueves con entre 45 días y un año sin jugar a un total de 102 futbolistas de primera y segunda división por participar en apuestas deportivas.

El Comité informó en un comunicado de esas sanciones, que incluyen al internacional senegalés Allasane Ndao, del club Konyaspor, que ha anunciado que recurrirá la sanción ante el tribunal de arbitraje.

También han sido sancionados Eren Elmalı, jugador del actual líder de la liga turca, el Galatasaray, y cuyo nombre había sido eliminado de la convocatoria para la selección nacional.

Metehan Baltacı, compañero de equipo y en el combinado sub-21, es otro de los jugadores multados.

Yaptığını açık açık söylüyor, yapmadım etmedim demiyor. Yaptığı da bambaşka bir lige oynanan bahis. Çok genç yaşlarda.. Cezası vardır illa ki ama futbolcuyu itibarsızlaştırma çabasına izin vermeyeceğiz.. Eren Elmalı, bizim futbolcumuz. Tecavüz suçu ile adı geçen futbolcu şu an A… pic.twitter.com/hGw1IIebwJ — Burak Eren (@SportifCumleler) November 10, 2025

Elmali publicó en Instagram esta semana que apostó en un partido hace unos cinco años que no involucraba a su propio equipo. Se incorporó a Galatasaray este año.

Baltacı también admitió haber apostado en el pasado, pero insistió en que no eran partidos en los que él participó

“Hace años hice una apuesta en un momento en que no podía comprender completamente la seriedad del asunto”, dijo. “Quiero dejar claro que esta acción no tuvo nada que ver con los partidos jugados por los equipos que representé”.

Las prohibiciones se aplican a los partidos, pero los jugadores podrán continuar entrenando, informó la televisión Haberturk.

Jugadores y árbitros de Turquía siguen en la investigación

Más de 1,000 jugadores han sido remitidos a la comisión disciplinaria de la federación como parte de la investigación en curso.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ya había remitido a 152 árbitros al Comité por participar en apuestas. De ellos, 149 no podrán arbitrar por períodos que oscilan entre los ocho y doce meses.

Además, 24 colegiados fueron arrestados la semana pasada. Siete de ellos y Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, de la Superliga turca (primera división), han sido enviados a prisión preventiva por supuestamente influir en los resultados de los partidos.

