Gennaro Gattuso critica la cantidad de cupos al Mundial que recibió Conmebol

Italia, como ya es costumbre, tiene problemas para clasificar al Mundial de 2026. La histórica selección italiana podría perder el pase directo a la Copa del Mundo. Noruega tiene todo a su favor para quedarse con ese boleto. En medio de las dificultades para clasificar, Gennaro Gattuso decidió volear a la Conmebol y pedir que evalúen la cantidad de cupos que tienen.

La selección italiana visitará a Moldavia en la penúltima jornada del Grupo I. El duelo que se desarrollará en el Estadio Zimbru es de mucha importancia. Los italianos son segundos en el grupo con 15 puntos; Noruega es el líder con 18 unidades tras un paso perfecto en el grupo.

“Puedo confirmar que habrá muchos cambios, pero sin problemas ni temores. Tengo mucha fe en mis jugadores; todos merecen una noche como la de mañana”, dijo Gattuso antes dle partido.

En caso de que ambas selecciones ganen en esta fecha, esto podría obligar a los italianos a tener que golear a Noruega en el último partido del grupo. Hasta ahora Noruega tiene +26 en su balance de goles, mientras que Italia tiene un +10.

Gattusso señala a Conmebol

Con dificultades para conseguir la clasificación al Mundial, Gennaro Gattuso decidió voltear a Conmebol y criticar su formato de clasificación. El seleccionador de Italia considera poco proporcional la cantidad de cupos repartidos en las confederaciones.

“El grupo sudamericano tiene diez equipos, seis van directamente al Mundial y el séptimo disputa una repesca con el equipo de Oceanía… Eso es lo lamentable, definitivamente necesitamos revisar algo”, sentenció Gattuso.

Formatos para clasificar al Mundial de 2026

1. CONMEBOL (Sudamérica)

Participantes: 10 selecciones.

6 Plazas Directas al Mundial.

1 Plaza al Repechaje Intercontinental.

2. UEFA (Europa)

Participantes: 55 selecciones.

Los 12 ganadores de grupo clasifican directamente.

Las 4 plazas restantes se deciden en un Play-off UEFA que involucra a los 12 segundos lugares y a 4 ganadores de grupo de la Liga de Naciones de la UEFA.

3. CAF (África)

Participantes: 53 selecciones.

Los 9 ganadores de grupo se clasifican directamente al Mundial.

Los 4 mejores segundos lugares compiten en una fase de play-off africano. El ganador de este play-off avanza al Repechaje Intercontinental.

4. AFC (Asia)

Participantes: 46 selecciones.

8 Plazas Directas al Mundial.

1 Plaza al Repechaje Intercontinental.

5. CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe)

Participantes: 32 selecciones compiten en las eliminatorias. (Canadá, Estados Unidos y México ya están clasificadas como anfitrionas).

Los 3 ganadores de grupo se clasifican directamente.

Los 2 mejores segundos lugares avanzan al Repechaje Intercontinental.

6. OFC (Oceanía)

Participantes: 11 selecciones.

1 Plaza Directa al Mundial.

1 Plaza al Repechaje Intercontinental.

