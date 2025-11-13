Más de 500 evacuados y decenas de heridos por fuga de gas tóxico en Oklahoma

Cientos de personas fueron evacuadas de la ciudad de Weatherford, Oklahoma, y a otras se les ordenó refugiarse en sus casas después de que un camión cisterna con amoníaco anhidro comenzara a tener una fuga en el estacionamiento de un hotel, informaron las autoridades el jueves.

El incidente ocurrió poco antes de las 10 de la noche del miércoles, cuando una columna de gas tóxico comenzó a expandirse sobre la zona, generando problemas respiratorios entre los residentes.

Decenas de hospitalizados

Al menos 36 personas fueron trasladadas a un hospital local, y 11 de ellas requirieron atención especializada en otros centros médicos, según confirmaron las autoridades municipales en conferencia de prensa.

“Fue un poco raro despertarme así… pensé que era un sueño”, dijo Krystal Blackwell, una residente evacuada, a la televisora KWTV-TV.

La mujer contó que los equipos de emergencia “llevaban máscaras antigás y tocaban las puertas” para alertar a los vecinos.

Evacuaciones masivas y escuelas cerradas

Entre 500 y 600 personas se encontraban en refugios la mañana del jueves, mientras las residencias de ancianos fueron evacuadas por precaución.

Las escuelas locales permanecieron cerradas, y se pidió a los negocios cercanos que suspendieran sus operaciones.

Los residentes que no fueron evacuados recibieron la orden de permanecer en sus hogares, especialmente en una zona triangular delimitada por las autoridades.

Camión bajo control, pero aire aún peligroso

Aunque la fuga fue contenida, la falta de viento dificultó la dispersión del gas, según reportaron los equipos de emergencia.

Autoridades estatales y federales, junto a la Guardia Nacional de Oklahoma, participaron en la respuesta, monitoreando la calidad del aire.

Se cerró una salida de la Interestatal 40, principal vía de acceso a la ciudad.

El amoníaco anhidro se utiliza comúnmente como fertilizante agrícola, pero puede causar quemaduras químicas graves si entra en contacto con la piel o se inhala en altas concentraciones.

La semana pasada, una fuga similar en Mississippi obligó a evacuar a decenas de familias tras una explosión en una planta industrial.

Weatherford, con cerca de 12,000 habitantes, se ubica a unos 113 kilómetros al oeste de Oklahoma City.

